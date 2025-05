Lucia, 20 anni ed una laurea “record” in Ingegneria Di

Lucia Grimaldi, giovane studentessa di Torre Santa Susanna, ha già conseguito la laurea triennale in Ingegneria Chimica al Politecnico di Torino. Iniziato il percorso universitario da minorenne, ha superato tutti gli esami con rapidità e si prepara ora a conseguire anche la laurea magistrale. “Ho scelto Ingegneria Chimica perché mi affascinavano sia la chimica sia l’approccio ingegneristico – racconta Lucia su La Repubblica Bari – e, tra le università, mi ha convinta quella di Torino.”

Lucia ha completato i 22 esami richiesti per la laurea triennale e ha scelto Biotecnologia Alimentare per il suo percorso magistrale. Il suo percorso di studi si è distinto per rapidità e dedizione: dopo aver iniziato la scuola primaria in anticipo, ha frequentato il liceo Majorana di Brindisi, dove si è diplomata in quattro anni anziché cinque, guadagnando ulteriore tempo prezioso.

A 16 anni, Lucia ha sostenuto l’orale della maturità e, poco dopo aver compiuto 17 anni, si è trasferita a Torino per frequentare il Politecnico, dove ha concluso il percorso triennale in soli tre anni. Alla sua proclamazione di laurea erano presenti il padre, insegnante di diritto ed economia, e alcune cugine. I festeggiamenti veri e propri, come precisa, li farà nella sua terra d’origine, in Puglia, dove torna per le vacanze.

Lucia dedica il traguardo della laurea a suo padre, che l’ha sempre sostenuta nel suo percorso di studi, anche dopo la scomparsa della madre, avvenuta quando Lucia aveva solo 11 anni. Figlia unica, descrive il supporto paterno come un elemento essenziale del suo successo, e ora si prepara ad affrontare il corso magistrale con lo sguardo rivolto al futuro.

Nonostante l’intensità dello studio, Lucia trova il tempo per coltivare le sue passioni: ama leggere, soprattutto libri gialli, e ascolta musica, con una predilezione per Taylor Swift, anche se non è riuscita a vederla in concerto. Tra i suoi artisti preferiti ci sono anche cantanti italiani come Ultimo, i Negramaro e Fabrizio Moro, che ha seguito dal vivo.

Lucia non esclude un futuro nella ricerca o in ambito accademico, ma la sua priorità attuale resta completare la magistrale, con l’intenzione di esplorare il mondo delle aziende alimentari e farmaceutiche. Il futuro è ancora aperto e Lucia affronta ogni sfida “un passo alla volta, un esame alla volta.”