L’organizzazione del MIUR: argomento delle Avvertenze Generali. Preparati con Edises. Novità Decreto

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 dell’ 11 dicembre 2019 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 140 del 21 ottobre 2019.

Il nuovo decreto conferma l’articolazione, a livello centrale, del MIUR in tre Dipartimenti:

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

Ogni Dipartimento è poi articolato in Direzioni generali.

L’articolazione periferica: gli Uffici Scolastici Regionali (USR)

A livello periferico è confermata l’articolazione in uffici scolastici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, di livello non generale. Gli uffici scolastici regionali sono 18, di cui 15 di livello dirigenziale generale e 3 (in Basilicata, Molise e Umbria) di livello dirigenziale non generale.

