L’Orchestra dei Licei Musicali del Veneto alla cerimonia “Tutti a scuola”. USR: “Giovani mossi da grande passione” Di

La cerimonia nazionale “Tutti a Scuola” ha ufficialmente aperto l’anno scolastico 2024/2025 a Cagliari, presso l’Istituto Comprensivo “G. Marconi”, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Tra i protagonisti della giornata, l’Orchestra dei Licei Musicali del Veneto, designata come orchestra ufficiale della manifestazione.

Il 12 settembre, l’Orchestra (per ragioni logistiche sono stati selezionati solo una parte dei componenti), si era trasferita a Cagliari per preparare la performance e le prove conclusive, sotto la guida del Leonardo De Amicis, maestro che collabora con la Rai.

Il progetto dell’Orchestra dei Licei Musicali del Veneto

Composta da 90 studenti selezionati dai principali licei musicali della regione, l’orchestra rappresenta il risultato di un progetto promosso dall’Educandato Statale San Benedetto di Montagnana (PD), diretto dalla dirigente scolastica Emanuela Veronese, con il sostegno di un Comitato artistico e il Gruppo di Lavoro per le Attività Musicali presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Gli studenti provengono dai Licei Musicali A. Pigafetta di Vicenza, Marco Polo di Venezia, C. Montanari di Verona, C. Marchesi di Padova, G. Marconi di Conegliano (TV), XXV Aprile di Portogruaro (VE), G. Venier di Belluno e Giorgione di Castelfranco Veneto (TV).

Il progetto, coordinato dal Maestro Valeria Giorio e dal dott. Antonio Leo, è supportato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Regione Veneto, e ha l’obiettivo di valorizzare le capacità emotive, tecniche e interpretative degli studenti, offrendo loro un’esperienza musicale di alto livello.

Il programma musicale presentato

Durante la cerimonia, l’Orchestra ha eseguito un repertorio vario e coinvolgente, con brani di musica contemporanea e pop, scelti per incontrare i gusti dei giovani presenti. La performance si è aperta con “l’Inno di Mameli”, seguito da “Diamanti Grezzi” di Clara, un brano caratterizzato da un forte impatto emotivo. Successivamente, “Ma l’amore no” di Arisa ha emozionato il pubblico con la sua delicatezza. Sono stati eseguiti anche pezzi più riflessivi, come “Lo dice pure Kant”, e melodie sognanti “Come stelle” e “Di sole e d’azzurro”. La serata si è conclusa con l’energico “Canta ancora “ e l’intensa interpretazione di “Meraviglioso amore mio” , che ha entusiasmato gli spettatori.

L’intervento del Presidente

Il Presidente Mattarella ha presenziato alla cerimonia, sottolineando l’importanza dell’istruzione e del ruolo della musica nella crescita formativa degli studenti. Durante l’esibizione, ha apprezzato la qualità dell’orchestra e il talento dei giovani musicisti. Dopo il concerto, ha incontrato gli studenti, esprimendo parole di elogio per il loro impegno e la passione dimostrata.

Si è congratulato anche con il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Marco Bussetti, per l’eccellenza del progetto dell’Orchestra. A sua volta, il direttore ha ringraziato gli studenti, il coordinatore Genuini, i docenti accompagnatori e tutti coloro che contribuiscono al successo dell’iniziativa regionale. “I licei musicali del Veneto sono molto apprezzati dai ragazzi -ha dichiarato Bussetti – Ogni anno, le iscrizioni superano la disponibilità di posti, a testimonianza del grande interesse verso la musica, che rappresenta un prezioso contributo alla formazione degli studenti. Nonostante l’impegno richiesto per seguire sia il corso di musica che le materie curriculari, i giovani sono mossi da una grande passione e i risultati, come abbiamo visto oggi, sono eccellenti.”

Un momento di prestigio

L’iniziativa ha rappresentato un momento di grande prestigio per i giovani musicisti, già abituati a calcare palcoscenici importanti, nel Veneto, in Valle d’Aosta e in Friuli Venezia Giulia, e ha evidenziato il ruolo centrale della musica nell’educazione scolastica. Progetti come questi dimostrano l’efficacia delle scuole nel promuovere e valorizzare la cultura musicale, contribuendo allo sviluppo personale e artistico degli studenti.