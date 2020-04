Lopalco: scuola serbatoio di circolazione Coronavirus, insegnanti non sono giovani

Non concorda sulla riapertura delle scuole in Francia a breve il professor Pierluigi Lopalco, ordinario di Igiene all’Università di Pisa e responsabile del coordinamento emergenze epidemiologiche dell’Agenzia strategica per la salute in Puglia.

“Non possiamo sapere cosa succederà con questa riapertura in piena fase epidemica, non ci sono i rischi relativi alla salute dei bambini e degli studenti.

I rischi sono due: il primo è quello diretto per gli insegnati, la classe docente in Italia non è giovanissima e gli insegnanti a rischio sarebbero molti, il secondo rischio è che nelle scuola gli studenti diventino un serbatoio di circolazione del virus e che poi possano diffonderlo riportandolo a casa”, così il professor Lopalco a Radio 24.

Cauto sulla riapertura delle scuole anche il Ministero dell’istruzione, che ricorda l’anzianità del corpo docente italiano.