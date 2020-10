Lombardia, rientro a scuola contatti stretti asintomatici di casi: basta la quarantena di 14 giorni senza tampone e certificato. Circolare Di

Circolare 27116 del 26 ottobre della Regione Lombardia. Precisazioni in merito alla circolare 34843 del 19/10/2020 con particolare riferimento dei contatti stretti di caso alla riammissione in collettività scolastica/servizi dell’infanzia.

I contatti asintomatici di caso identificati dalle ATS, così come previsto dalla Circolare del Ministero della salute n. 32850-12/10/2020, possono riprendere la vita sociale:

dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso trascorso senza sintomatologia, senza la necessità di eseguire il tampone oppure

dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo trascorso senza sintomatologia, e con un test antigenico o molecolare negativo eseguito a partire dal decimo giorno.

Nella nota si precisa che, per la riammissione in collettività dei contatti stretti nel setting scolastico, nel caso in cui il soggetto concluda la quarantena dopo 14 giorni senza l’effettuazione del tampone e pertanto non è necessario richiedere a PLS/MMG certificazione di riammissione.

