Lombardia, 8,5 milioni per sostenere i costi dei docenti di sostegno delle scuole paritarie. Domande dal 17 giugno Di

Sarà aperto a partire da martedì 17 giugno alle ore 12 l’Avviso pubblico Dote Scuola – componente Disabilità, promosso da Regione Lombardia. Il bando mette a disposizione 8,5 milioni di euro destinati alle Scuole paritarie dell’Infanzia non comunali, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Il contributo è finalizzato a sostenere i costi del personale docente di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025.

Requisiti di accesso

Possono presentare domanda le scuole paritarie non comunali con sede in Lombardia che abbiano tra gli alunni studenti residenti nella regione con disabilità certificata. Il contributo è erogato a fondo perduto.

Finalità dell’intervento

“L’istruzione in Lombardia, oltre a essere di qualità, deve essere sempre più accessibile a tutti. Queste risorse consentono la personalizzazione dei percorsi, un elemento caratterizzante del nostro sistema. Grazie a queste misure, ci impegniamo a garantire condizioni di apprendimento ottimali e uguali per tutti i nostri studenti, con l’obiettivo di valorizzare il nostro capitale umano”, ha dichiarato Simona Tironi, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro.

Modalità di presentazione della domanda

L’Avviso rimarrà aperto fino alle ore 12 del 31 luglio 2025. La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica dal legale rappresentante della scuola interessata, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia (www.bandi.regione.lombardia.it).

Per l’accesso sono richieste le seguenti credenziali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta d’Identità Elettronica);

CNS/CRS (Carta Nazionale/Regionale dei Servizi) con PIN e lettore.

Una volta autenticati, sarà possibile:

compilare la domanda seguendo le istruzioni fornite ;

; verificare e confermare i dati inseriti ;

; inviare la richiesta.

Contributo

L’importo massimo del contributo è differenziato per grado scolastico:

fino a 1.000 euro per ogni studente con disabilità nella scuola dell’infanzia;

nella scuola dell’infanzia; fino a 2.000 euro per la scuola primaria;

per la scuola primaria; fino a 3.500 euro per la scuola secondaria di primo grado;

per la scuola secondaria di primo grado; fino a 3.500 euro per la scuola secondaria di secondo grado.

Le domande accolte sono finanziate entro 30 giorni dal decreto di assegnazione, con erogazione in un’unica soluzione. Non è necessaria la presentazione di documentazione per la liquidazione del contributo.