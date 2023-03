Lo straordinario coraggio della maestra Ilaria: si accorge del malore dell’autista e sventa una tragedia su pullman con 50 bimbi Di

Grazie alla prontezza della giovane maestra Ilaria Gallio, una tragedia è stata evitata per il pullman che trasportava 50 studenti della scuola primaria di Imperia.

Quando l’autista ha avuto un malore, la maestra ha preso il controllo del mezzo con sangue freddo, evitando il peggio per lei e i bambini a bordo. In segno di riconoscimento, la Regione Liguria ha deciso di consegnarle al più presto la bandiera ufficiale della Regione. Il presidente Giovanni Toti ha voluto ringraziare la maestra, a nome di tutti i cittadini liguri, per il coraggio e la prontezza di riflessi dimostrati durante quella grave situazione di pericolo.

Il racconto della maestra

La maestra Ilaria ha raccontato a Imperia Post la rapida successione di eventi che hanno portato ad evitare un tragedia nel tragitto del pullman che trasportava 50 studenti della scuola primaria di Imperia.

Durante il viaggio, la maestra ha notato che l’autista continuava a sbandare e non riusciva a capire cosa stesse succedendo. Si è alzata per verificare cosa stesse accadendo e ha scoperto che l’autista era chino sul volante. Inizialmente, ha pensato che l’autista avesse avuto un colpo di sonno e ha cercato di svegliarlo, ma non ha reagito.

La maestra ha agito d’istinto e ha cercato di tenere il volante, premendo sulle gambe dell’autista e cercando di schiacciare il freno. Nonostante abbiano urtato il guardrail, probabilmente a una velocità moderata, ha evitato l’impatto contro il muro della corsia opposta.

Fortunatamente, i bambini erano tutti con le cinture di sicurezza allacciate e non hanno riportato gravi lesioni, solo qualche livido. La maestra, nel corso del colloquio con il sito internet locale, ha anche affermato che gli automobilisti sono stati molto gentili e hanno chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine per aiutarli. Quando il traffico è stato fermato, la collega della maestra ha aperto le porte di emergenza e sono usciti dal pullman.

I bambini erano spaventati e chiedevano alle loro mamme, ma alla fine si sono dimostrati molto coraggiosi, ha spiegato la maestra.

“Le insegnanti hanno saputo gestire al meglio la situazione”

Il racconto di una tragedia sfiorata è stato confermato anche dalla preside dell’istituto comprensivo, Serena Carelli, che ha ribadito che grazie alla prontezza di una maestra che ha preso il controllo del volante, spostato il piede del guidatore dall’acceleratore e guidato il mezzo, la comitiva è stata salvata. “Le insegnanti hanno saputo gestire al meglio la situazione”, ha dichiarato il dirigente scolastico, aggiungendo che, per fortuna, tutto si è risolto con un grande spavento, ma nessuno è rimasto ferito.