Lo sport entra nella Costituzione: la legge in Gazzetta Ufficiale

Con la seconda e ultima deliberazione da parte della Camera dei deputati, è terminato l’iter legislativo per l’approvazione del disegno di legge costituzionale n. 715-B che inserisce lo sport in Costituzione. La Camera ha approvato all’unanimità la modifica all’art. 33 della Costituzione introducendo il nuovo comma «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 6 ottobre.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. All’articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Nel testo originale del 1948, la Costituzione non conteneva riferimenti all’attività sportiva. Gli unici circoscritti riferimenti allo sport in fonti di rango costituzionale erano previsti da due Statuti speciali: quello del Trentino-Alto Adige che assegna alla potestà legislativa concorrente la materia “attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature”; quello del Friuli – Venezia Giulia che attribuisce alla potestà legislativa regionale primariala materia “istituzioni sportive”.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, operata nel 2001, lo sport entra in Costituzione, sia pur ai limitati fini del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni: l’articolo 117, comma 3, infatti, annovera «l’ordinamento sportivo» fra le materie di competenza concorrente.