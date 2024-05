L’Italia fanalino di coda in Europa per l’istruzione: una povertà che si tramanda di generazione in generazione. DATI Eurispes Di

L’Italia si conferma tra i paesi più poveri d’Europa in termini educativi, con una carenza di istruzione che si perpetua tragicamente di generazione in generazione. È quanto emerge dal 36esimo Rapporto Italia dell’Eurispes, un grido d’allarme sulla situazione critica del nostro Paese in questo ambito cruciale.

I dati parlano chiaro: nel 2022 l’Italia si è classificata penultima tra i Paesi europei, con il 41,7% della popolazione tra i 25 e i 74 anni in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma e solo il 18,5% laureato. Una situazione drammatica, che riflette le profonde disuguaglianze educative presenti sul territorio nazionale.

La povertà educativa assume infatti diffusioni diverse tra il Mezzogiorno e il resto della penisola, rappresentando uno dei fattori chiave delle disparità nei percorsi formativi e nei risultati di apprendimento. Secondo i dati Isfol Plus del 2018, alcune regioni del Nord come Trentino Alto-Adige, Veneto, Piemonte e Val d’Aosta presentano una situazione simile a quelle del Meridione, con oltre il 60% della popolazione dai 19 anni in su priva del diploma.

Il divario si riflette anche nella percentuale di laureati, con punte del 35% nel Lazio e del 32,3% in Emilia-Romagna, ma quote inferiori al 20% in Sicilia e Calabria. Queste ultime due regioni detengono inoltre il triste primato delle quote più elevate di adulti con basso livello di istruzione, rispettivamente il 48% e il 44%.

Il background familiare, le disuguaglianze di origine sociale, le differenze nelle pratiche quotidiane e i divari nella qualità delle occupazioni dei genitori alimentano il rischio di cadere nella povertà educativa, vanificando gli sforzi della scuola per garantire pari opportunità. Una spirale negativa che si trasmette inesorabilmente da una generazione all’altra, minando le prospettive future del Paese.