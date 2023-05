L’Istituto scolastico con indirizzo “Chees and Beer”, dove si insegna la produzione, la trasformazione e il giusto abbinamento (una vera e propria scienza). Il piano di studi Di

Novità? Solo un nome nuovo? Innovazione? Ci sono istituti che nascono per essere differenti e alcuni di questi lo sono davvero: in termini di qualità, di organizzazione, di innovazione metodologica e di risposta alle richieste del mondo del lavoro (ancor più se di quelle del territorio dove operano. Non serve solo un nuovo nome, serve un nuovo modo di concepire la scuola e di farne motore di sviluppo e di crescita. Ecco perché alcuni istituti sono per noi modelli di eccellenza, modelli da prendere a riferimento, modelli da imitare e far in modo che le loro pratiche possano essere replicate e diffuse sul territorio nazionale (e non solo).

Abbinare il formaggio alla birra

“Birra e formaggio sono come due anime gemelle che aspettano solo di essere accoppiate, e tu, sì, tu, sarai il sensale. Potresti pensare che l’abbinamento corretto sia complicato, ma per fortuna è più facile di quanto pensi” recita una famosa pubblicità. Non ci sono regole ferree quando si tratta di abbinare birra e formaggio, ma ci sono alcuni principi guida che vale la pena tenere a mente e che solo una scuola come l’Istituto Professionale di Stato “Velso Mucci” di Bra, diretto dall’eccellente dirigente scolastico Prof. Gianluca Moretti, come più volte ha ribadito il collega Antonio Fundarò, è riuscito ad esaltare e sponsorizzare.

Intensità dell’equilibrio

Immagina di tagliare un pezzo di burrata cremosa e fresca. I formaggi freschi come la burrata hanno sapori meravigliosamente leggeri e delicati che possono essere facilmente sopraffatti da una birra forte come una belga scura. D’altra parte, un formaggio potente e incisivo ha bisogno di una compagnia in grado di gestirne l’intensità: è tempo di stappare quella birra scura di prima. I formaggi meno intensi dovrebbero generalmente essere abbinati a birre altrettanto leggere, mentre i formaggi più forti richiedono un partner più intenso.

Trova la tua combinazione di sapori perfetta

Abbiamo detto sopra che le intensità devono essere, nella maggior parte dei casi, abbinate; serve però attenzione ai sapori. Qui è dove le cose si fanno davvero impegnative e dove serve personale altamente formato. Abbinare i sapori è, infatti, inutile dirlo, una vera e propria scienza e principalmente è un’arte; alcuni formaggi preferiscono una birra che tocchi un accordo completamente diverso, mentre altri godono di un partner aromatico più complementare. Il modo migliore per trovare l’abbinamento perfetto tra formaggio e birra è iniziare abbinando l’intensità e poi sperimentare diverse combinazioni di sapore e consistenza. Serve un Istituto qualificato per professionisti qualificati.

Gli indirizzi tecnici dell’Istituto Mucci

L’Istituto Mucci è tra questi. Lo è nel campo dell’innovazione e lo è nella dimensione della progettazione di nuove opportunità. Lo è, ad esempio, con i suoi indirizzi, sempre all’altezza delle sfide del XXI secolo. Tra questi, ad esempio, gli indirizzi tecnici. Due sono, tra questi, gli indirizzi di ordinamento tecnico:

Grafica e Comunicazione

Produzioni e Trasformazioni “Cheese and Beer”.

Noi i soffermeremo, come vedremo, però, solo sull’ultimo che è davvero un’assoluta novità; una scommessa, un formidabile opportunità in una terra nella quale non si parla solo di vino (qui è di casa) ma anche di birra e di formaggio. Eccezionale, dunque.

I percorsi comuni e le aree di indirizzo: la novità del “Cheese and Beer”.

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi dello stesso settore, e in aree di indirizzo. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire una preparazione di base tramite il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: linguaggi, matematico, scientifico- tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far fornire sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee a risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Il Regolamento recante le norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici articola i percorsi di studio in due settori, il settore economico e il settore tecnologico, ed ogni settore è poi suddiviso in indirizzi specifici. Ogni percorso ha una durata di cinque anni suddivisi in due bienni e un quinto anno. A conclusione del percorso quinquennale gli studenti possono inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, oppure proseguire gli studi.

Diplomato in Produzioni e Trasformazioni (cheese & beer) e la correlazione al Quadro europeo delle qualificazioni (QEQ/EQF): Livello 4

Il Diplomato in Produzioni e Trasformazioni (cheese & beer) ha competenze specifiche nel campo della produzione di formaggi e birra, con particolare riferimento all’utilizzo delle materie prime e delle tecnologie opportune, interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della caseificazione e della brassificazione, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.

Le competenze al termine del percorso di studi

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue le seguenti competenze:

ideare e realizzare prodotti del settore caseario e birrario, scegliendo materie prime e strumenti in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione;

programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi;

gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza anche in relazione alla normativa HACCP;

analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

Gli sbocchi occupazionali e di formazione

Al termine di questo percorso “Indirizzo Tecnico Cheese and Beer” è possibile l’accesso a tutti i percorsi universitari, la prosecuzione degli studi nei corsi IFTS, ITS o l’iscrizione agli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. È possibile inserirsi direttamente nel mondo del lavoro ed accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.

Tra gli sbocchi professionali:

partecipare ai concorsi pubblici; lavorare come addetto nell’industria casearia e birraria; svolgere la libera professione.

Piano degli studi indirizzo CHEESE and BEER