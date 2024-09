L’intelligenza artificiale entra in classe, si parte in 15 scuole. Test Invalsi per valutare l’impatto. L’esperto: “Se andrà bene nel 2026 ci sarà cambiamento epocale nella didattica” Di

L’intelligenza artificiale entra a scuola. A partire da ottobre 2024 e fino al 2026, 15 classi di scuole secondarie di primo e secondo grado in Calabria, Lazio, Lombardia e Toscana, testeranno l’efficacia di strumenti di IA generativa nell’apprendimento.

L’obiettivo è valutare se l’IA, affiancando il lavoro degli insegnanti, possa migliorare l’efficacia della didattica.

“Per validare un’ipotesi serve una sperimentazione rigorosa”, spiega al Corriere della Sera, Paolo Branchini, consigliere del ministro Valditara per le materie STEM e curatore del progetto. La sperimentazione prevede un confronto tra le classi “test” e le classi “gemelle” degli stessi istituti, che seguiranno la didattica tradizionale. Al termine del biennio, gli studenti saranno sottoposti ai test Invalsi per valutare l’impatto dell’IA sull’apprendimento, in particolare nelle materie scientifiche e nelle lingue.

“L’idea è di utilizzare strumenti di IA proprio per moderare gli enormi divari della scuola italiana”, prosegue Branchini. Il Ministero fornirà a docenti e studenti i dispositivi necessari per le lezioni “aumentate”.

Il partner tecnologico scelto è Google, che fornirà gli strumenti “Esercizi guidati” e “Gemini for Teens”.

“Poter contare su strumenti di intelligenza artificiale significa la realizzazione dell’apprendimento personalizzato”, afferma Marco Berardinelli, responsabile di Google for Education Italia. I risultati del test, attesi tra marzo e maggio 2026, saranno confrontati a livello locale e nazionale.

“Se i risultati saranno positivi“, conclude Branchini, “dall’anno scolastico 2026/27 potremmo assistere a un cambiamento radicale, con un maggiore utilizzo del digitale a scuola”.

L’intelligenza artificiale sbarca a scuola: 15 classi, 4 regioni pilota. Ecco come funzionerà la sperimentazione. Se andrà bene, a regime nel 2026

Intelligenza artificiale, Valditara: “Parte la sperimentazione in 15 classi. Importante per la personalizzazione della didattica”