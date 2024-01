L’intelligenza artificiale diventa materia di studio. Un’ora a settimana in una scuola superiore a Jesi Di

Un istituto di istruzione superiore della provincia di Ancona, nelle Marche, ha deciso di inserire l’Intelligenza Artificiale come materia curricolare a tutti gli effetti.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino questa nuova disciplina sarà integrata nell’Indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni, nelle classi quarte e quinte, e si estenderà per un’ora a settimana.

La decisione di introdurre l’AI nel curriculum scolastico segna un importante passo avanti nel campo dell’educazione tecnologica. Gli studenti saranno immersi in un programma che copre argomenti avanzati come linguaggi di programmazione specifici per l’AI, Machine Learning, Reti Neurali e Deep Learning. Oltre agli aspetti tecnici, un focus significativo sarà posto sull’etica nell’Intelligenza Artificiale, un argomento di crescente importanza nel contesto sociale e professionale.

L’iniziativa rappresenta un esempio significativo di come le istituzioni educative si stiano adattando alle esigenze di un mondo in rapida evoluzione tecnologica. Preparando gli studenti con competenze in uno dei campi più all’avanguardia, l’istituto si propone di dotare i futuri professionisti degli strumenti necessari per eccellere in un mercato del lavoro sempre più orientato verso l’alta tecnologia.