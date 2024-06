Lingua inglese scuola 0-6 anni, in autunno parte la sperimentazione in Liguria Di

Lingua inglese già dal nido e la scuola dell’infanzia. Firmato l’Accordo di collaborazione tra Regione Liguria e il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova, per la promozione dell’acquisizione della lingua inglese all’interno del sistema integrato dalla nascita ai sei anni.

L’intesa è stata sottoscritta dall’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola e il rettore dell’Università di Genova Federico Delfino.

Si tratta, spiega Rai News, di un primo passaggio fondamentale per arrivare alla sperimentazione dell’insegnamento della lingua inglese ai bambini liguri fin dalla nascita.

Per tale motivo la Regione e Unige condivideranno una ricognizione generale di bisogni, indirizzi e iniziative in corso relative al tema per arrivare alla formazione professionale del personale scolastico in ambito linguistico, con particolare attenzione all’inglese.

Il prossimo autunno partirà la sperimentazione per gli asili nido (0-3 anni) per poi allargarsi alla scuola dell’infanzia.

Parliamo di circa 20 servizi in tutto il territorio ligure in cui saranno formati 150 educatori.

L’intesa, nello specifico, prevede: