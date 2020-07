Linee guida scuola 0-6 anni, Grieco (Regioni): “Molto soddisfatti, ottimo lavoro con Ministero dell’Istruzione”

La Conferenza Unificata ha approvato il parere su documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.

Le Regioni hanno chiesto al Governo alcune raccomandazioni dando il via libera al documento presentato dalla vice ministra dell’Istruzione, Anna Ascani.

A Orizzonte Scuola interviene l’assessore all’Istruzione della Regione Toscana, Cristina Grieco, coordinatrice dell’Area Istruzione per la Conferenza Stato-Regioni: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto, fatto un grandissimo lavoro con il ministero con Azzolina e Ascani in queste settimane di confronto. Era importante che si arrivasse a conclusione entro il mese di luglio. A breve verranno pubblicate le linee guida. Per quanto riguarda la misurazione della temperatura, non sarà obbligatoria, ma la raccomandiamo. Sarà fatta all’ingresso di ogni struttura. Per quanto riguarda, invece, le mascherine, tengo a precisare che riguarderanno, eventualmente, solo il personale addetto alla struttura scolastica”.

