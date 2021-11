L’importanza della continuità nell’apprendimento linguistico. Appuntamento gratuito online organizzato da Trinity

La continuità nell’apprendimento linguistico è il tema principale del prossimo appuntamento gratuito online (11 novembre) per docenti e dirigenti di scuole di ogni ordine e grado della serie In Conversation With, condotto da Manuela Kelly Calzini, Senior Academic per la lingua inglese di Trinity College London in Italia, che vedrà la partecipazione di Laura Donà, Dirigente Tecnico Ministero dell’Istruzione – Coordinamento del servizio ispettivo – USR Veneto.

Il tema della continuità nell’apprendimento linguistico è da sempre al centro delle azioni di Trinity College London, ente certificatore internazionale di lingua inglese, musica e arti performative.

Perché la continuità nell’apprendimento linguistico è fondamentale? Essa viene nei fatti messa in pratica con efficacia nelle scuole italiane? Quale può essere l’impatto benefico dell’approccio CLIL per consolidare le competenze in una lingua straniera?

Di queste e altre importanti questioni relative all’apprendimento linguistico si discuterà il prossimo 11 novembre all’interno di un evento gratuito online condotto da Manuela Kelly Calzini, Senior Academic di Trinity College London per la lingua inglese in Italia, alla presenza di Laura Donà Dirigente Tecnico Ministero dell’Istruzione – Coordinamento del servizio ispettivo – USR Veneto.

Iscrizione gratuita, registrati ora per poter accedere all’evento online: