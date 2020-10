Liguria, 75% didattica a distanza alle superiori, ecco nuova ordinanza. Scaricala Di

Dopo il DPCM di ieri in cui il Governo ha dato indicazioni sulla possibilità attivare la didattica a distanza per gli studenti delle superiori su una percentuale che vede come minimo il 75%, fino al 100%, anche la Regione Liguria emana una ordinanza che punta in questa direzione.

Con 657 nuovi casi su 1.938 persone testate e 5 decessi, scatta l’allarme anche in Liguria. I ricoverati salgono a 737, 41 dei quali in terapia intensiva.

“Tra domani e mercoledì le scuole passeranno al 75% di didattica a distanza negli ultimi anni delle medie superiori – afferma Toti parlando con la stampa della nuova ordinanza – sono poche le cose in più perché avevamo già previsto molte cose. Tra domani e mercoledì le scuole passeranno al 75% di didattica a distanza negli ultimi anni delle medie superiori e, in quei giorni, con il sindaco Bucci e gli altri sindaci faremo il punto anche sull’affollamento dei mezzi pubblici”

Scarica ordinanza