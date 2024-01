Liceo del made in Italy, per i dirigenti scolastici l’idea è buona, ma c’è poco tempo. A Oristano un istituto dice sì Di

Perplessità a pochi giorni dalla chiusura delle richieste di attivazione: il nuovo liceo del made in Italy previsto dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206 tentenna nel suo debutto dall’anno scolastico 2024-25. Eppure tanti dirigenti scolastici sostengono che l’idea sia buona. I problemi sono legati principalmente al poco tempo che le scuole hanno avuto per conoscere l’impianto del nuovo percorso di studi.

Tempistica ben definita per consentire le iscrizioni degli alunni dal 23 gennaio sulla piattaforma Unica.

Lunedì scade il termine per inviare la richiesta a USR e Regione. Possono richiederlo i licei delle scienze umane con indirizzo economico sociale. Le scuole possono tenere attivi entrambi i percorsi oppure attivare solo il liceo del made in Italy. Nel primo caso il numero complessivo di classi prime non deve essere superiore a quello delle classi prime funzionanti nel corrente anno scolastico per il LES.

“Buona idea ma poco tempo”

Secondo Francesca Di Liberti, dirigente scolastica del Regina Margherita di Torino, capofila della rete dei licei economico-sociali del Piemonte, le famiglie hanno mostrato interesse per il nuovo liceo, “saremmo stati contenti se ci fosse stato dato più tempo” si legge su Il Sole 24 Ore.

La nota con le indicazioni per l’attivazione del liceo è stata emanata dal Ministero il 28 dicembre, poco tempo per valutare, se si considerano anche le festività natalizie.

“Il liceo del made in Italy proporrebbe agli studenti un altro volto dell’economia rispetto al liceo economico-sociale: uno un’impronta più umanistica, l’altro tarato più sul versante produttivo e imprenditoriale” aggiunge Di Liberti.

“Ci sono tante scuole che ritengono che il liceo del made in Italy sia una buona idea” sostiene Luca Azzollini, ds del Frisi di Milano, capofila della rete dei licei economico-sociali della Lombardia, “è una corsa contro il tempo che rischia di sacrificare un’idea buona“.

Trattandosi di un liceo nuovo, “ha bisogno di un periodo di rodaggio per potersi affermare” secondo Mario Rusconi dell’ANP Lazio.

A Oristano l’istituto Croce è il primo e unico liceo della provincia a dire sì. La preparazione che offre il nuovo liceo “permetterà agli studenti di sviluppare e approfondire competenze per mettere in evidenza le eccellenze del territorio” afferma a Link Oristano il dirigente scolastico Salvatore Maresca.