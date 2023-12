Liceo del Made in Italy, il piano di studi: tra le materie anche diritto, economia e storia dell’arte. Entro marzo il regolamento per quadro orario docenti Di

Via libera da parte del Senato al disegno di legge che istituisce il “Liceo del Made in Italy”. La novità rappresenta un’importante svolta nell’ambito della formazione scolastica, mirando a colmare il divario tra la domanda e l’offerta di lavoro nel settore del Made in Italy.

Il cuore di questo progetto educativo risiede nella creazione di un curriculum unico, che verrà definito entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma. Sarà un impianto interdisciplinare che combina competenze economiche, giuridiche e imprenditoriali con una forte attenzione alle aree scientifica, storica e linguistica. Un focus particolare verrà posto sui processi di internazionalizzazione e sulle metodologie laboratoriali, creando un ponte diretto con il mondo del lavoro e dell’imprenditoria.

Nonostante il regolamento specifico debba ancora essere emanato, è prevista una fase transitoria che permetterà l’avvio dei percorsi già dal prossimo anno scolastico 2024/2025. Ciò consentirà alle istituzioni scolastiche interessate di iniziare a formare le prime classi del percorso liceale del Made in Italy, rispettando determinati criteri e disponibilità di risorse.

Per assicurare l’efficacia e la qualità del percorso, è stato istituito un tavolo nazionale di monitoraggio e valutazione. Coordinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, questo organismo sfrutterà l’assistenza tecnica dell’INVALSI e dell’INDIRE, senza però comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le iscrizioni per il Liceo del Made in Italy saranno aperte a partire dal 18 gennaio 2024, offrendo agli studenti l’opportunità di far parte di questo innovativo percorso educativo fin dall’inizio.

Il piano di studi

L’obiettivo è fornire agli studenti gli strumenti necessari per analizzare gli scenari storico-geografici e artistici e comprendere le interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con particolare riferimento all’origine e allo sviluppo dei settori produttivi del Made in Italy. Gli studenti acquisiranno anche competenze comunicative in due lingue straniere moderne, equivalenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la prima lingua e al livello B1 per la seconda.

I quattro pilastri del provvedimento