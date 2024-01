Liceo del Made in Italy, Frassinetti: “Si tratta di un’importante novità formativa, risposta davvero significativa da parte delle scuole” Di

“L’istituzione del liceo del Made in Italy costituisce una importante novità nell’ambito dell’offerta formativa a beneficio dei nostri studenti, costituendo, al contempo, una parte qualificante del percorso di valorizzazione, promozione e tutela delle eccellenze italiane. Questo percorso fornirà alle studentesse e agli studenti la possibilità di approfondire gli scenari storici, geografici, artistici e culturali dello sviluppo industriale e del tessuto produttivo del nostro Paese, ma anche di proiettarsi nel futuro con una solida formazione di base soprattutto in campo economico, giuridico e tecnologico”.

Così il sottosegretario Paola Frassinetti rispondendo ad una serie di interrogazioni a risposta immediata in Commissione Cultura alla Camera.

“Per consentire il rispetto del termine ultimo delle iscrizioni, fissato al 10 febbraio 2024, la richiesta di attivazione delle prime classi del liceo del made in Italy doveva essere presentata dalle scuole interessate entro il 15 gennaio 2024 – termine prorogato al 18 gennaio al fine di venire incontro alle esigenze emerse in taluni contesti territoriali – in modo da poter stipulare gli accordi tra l’Ufficio scolastico regionale e la regione, in tempo utile per l’apertura delle iscrizioni sulla piattaforma UNICA”, ha proseguito Frassinetti, la quale ha evidenziato “la solerzia del ministero per garantire l’attivazione di tali percorsi. Infatti, i dati in nostro possesso, sulle richieste di attivazione dei percorsi liceali del made in Italy, – a differenza di ciò che si è letto su taluni organi di stampa, che riferivano notizie in assenza di riscontri ufficiali – restituiscono una risposta davvero significativa da parte delle istituzioni scolastiche.

E infatti, sono in totale 92 i licei a indirizzo Made in Italy sinora approvati sul territorio nazionale: nel dettaglio, 17 saranno attivati in Sicilia, 12 in Lombardia e nel Lazio, 9 in Puglia, 8 nelle Marche e in Calabria, 6 in Abruzzo, 5 in Toscana, 3 in Liguria, Piemonte e Veneto, 2 in Molise e 1 in Basilicata, Emilia-Romagna, Sardegna e Umbria. L’elenco non comprende le 22 scuole per cui la Regione Campania non ha ancora autorizzato l’avvio del liceo del Made in Italy. Nel resto d’Italia, sono 6 gli istituti scolastici che, pur avendo presentato domanda, non erano in possesso dei requisiti richiesti”.

Online l’elenco delle scuole in cui si può iscrivere