Licei musicali, dal 10 maggio ripristinata seconda ora strumento. Posti andranno a supplenza

Il Miur ha diramato la nota del 30 aprile 2019, avente per oggetto “licei musicali — esecuzione sentenze del TAR del Lazio — Roma, Sezione IIIbis, nn. 5792/2018, 9801/2018 e 1932/2019”.

Ripristino seconda ora strumento

Con la nota si trasmette il provvedimento del Commissario ad

acta per l’esecuzione delle suddette sentenze del TAR del Lazio — Roma, Sezione III bis.

Ricordiamo che tali sentenze hanno ordinato il ripristino della seconda ora di primo strumento nelle classi I e II dei Licei Musicali, come da normativa vigente.

Il ripristino delle ore suddette avverrà già dal corrente anno scolastico (ormai al termine), infatti il Commissario ad acta ha istituito, per l’a. s. 2018/19, nell’organico di fatto di ciascun USR, i posti e le ore di primo strumento che funzioneranno a decorrere dal 10 maggio 2019 presso i licei musicali indicati nel prospetto allegato al provvedimento stesso.

Posti a supplenza

II Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, leggiamo nella nota, assegnerà alla scuole indicate nel prospetto le risorse necessarie al pagamento delle supplenze a decorrere dal 10 maggio e fino al termine delle attività didattiche, nel rispetto del vigente Regolamento per il conferimento delle supplenze.

I posti, dunque, andranno a supplenza con contratto sino 30/06.

Seconda ora strumento a.s. 2019/20

Il Commissario ad acta, inoltre, ha disposto che a decorrere dal 2019/20 gli UUSSRR procederanno ad assegnare ai licei musicali le risorse di organico di diritto, secondo il vigente quadro ordinamentale e nel rispetto della nota Miur n. 422 del 18/03/2019.

Il Miur, infatti, nella predetta nota n. 422, ha previsto il ripristino della seconda ora di primo strumento al biennio dei licei musicali dal 2019/20, secondo quanto disposto dalla legge di bilancio 2019.

Leggi al riguardo: Licei Musicali 2019/20, 400 posti in più per seconda ora strumento. Potenziamento

nota