Libri gratis a scuola, il progetto della Regione Toscana che coinvolgerà fino a 80 mila studenti. Domande dal 28 Aprile

La Regione Toscana ha presentato il progetto “Scuola: libri gratis”, una misura volta a garantire la gratuità dei libri scolastici per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con un ISEE pari o inferiore a 15.800 euro.

Il provvedimento, che rientra nel più ampio programma Giovanisì, coinvolgerà, secondo le stime della Regione, tra i 50.000 e gli 80.000 giovani, ossia circa un quarto della popolazione studentesca regionale.

Presidente Giani: “Scuola sia accessibile a tutti”

Durante la conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, il presidente Eugenio Giani ha evidenziato l’importanza dell’istruzione come strumento di equità. “La scuola – ha affermato – è il motore di civiltà di una comunità. Vogliamo che sia realmente accessibile a tutte le famiglie”. Giani ha anche citato Piero Calamandrei per sottolineare il valore formativo dell’istruzione, definendo la misura “una priorità assoluta”.

Come fare domanda e gli importi

Il contributo, commisurato al costo medio dei testi scolastici per anno di corso, sarà erogato direttamente agli aventi diritto. Le famiglie potranno presentare la domanda tra il 28 aprile e il 28 maggio sul portale della Regione Toscana.

Gli importi variano da un minimo di 137 euro per le seconde e terze medie fino a un massimo di 348 euro per le prime e terze superiori.

Tempistiche e gestione delle domande

Una volta chiuso il termine per la presentazione delle richieste, a giugno sarà avviata l’istruttoria per la verifica dei requisiti. I contributi saranno accreditati entro l’inizio di agosto, per permettere alle famiglie di acquistare in tempo utile i libri necessari.