Libri di testo gratuiti: in Puglia domande fino al 29 luglio Di

Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo dedicata agli studenti a basso reddito delle istituzioni secondarie di 1° e 2° grado statali e paritarie presenti sul territorio regionale per l’a.s. 2022/2023. Le domande possono essere presentate fino alle ore 12 del 29 luglio

L’istanza dovrà essere presentata da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, unicamente per via telematica attraverso la piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it , alla sezione Libri di testo a.s. 2022/2023.

Per poter fare domande l’ISEE del nucleo familiare deve essere pari o inferiore a 10.632,94 euro.