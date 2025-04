Libri di testo e dotazioni tecnologiche, in Lombardia riaperto il bando “Dote Scuola-Merito”. Domande dal 15 ottobre Di

La Regione Lombardia ha riaperto il bando per la Dote Scuola – Merito, un’iniziativa destinata agli studenti che hanno ottenuto risultati eccellenti nell’anno scolastico 2023-2024. Il contributo mira a sostenere le spese legate all’acquisto di libri, attrezzature tecnologiche o iscrizioni a percorsi di formazione superiori, sia in Italia che all’estero.

Presentazione delle domande

A partire dal 15 ottobre e fino al 21 novembre 2024, gli studenti potranno inviare le loro candidature attraverso il sito bandi.regione.lombardia.it. Il bando mette a disposizione un finanziamento complessivo di 2 milioni di euro per sostenere le famiglie degli studenti meritevoli, indipendentemente dal reddito o dall’ISEE.

Tipologie di contributo

Il contributo, erogato sotto forma di buoni virtuali, prevede diverse fasce di importo a seconda del livello scolastico e del merito conseguito:

– Un buono da 500 euro per gli studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado, che abbiano ottenuto una media pari o superiore a 9.

– Un buono da 1.500 euro per gli studenti delle classi quinte con valutazione di 100 e lode all’esame di Stato, destinato all’acquisto di materiali didattici o al rimborso di rette universitarie o corsi superiori.

– Un ulteriore buono da 1.500 euro è riservato agli studenti delle classi quarte del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) con una votazione di 100 agli esami di diploma professionale.

Scadenze e modalità di utilizzo

I buoni assegnati dovranno essere utilizzati entro il 30 settembre 2025, attraverso la rete di negozi convenzionati gestita da Edenred Italia Srl o mediante rimborso delle spese documentate. La comunicazione dell’assegnazione del contributo avviene via email, con indicazione del numero identificativo della domanda.

Categorie di materiali acquistabili

Il contributo è destinato principalmente all’acquisto di libri di testo, sia per le scuole superiori che per l’università, e di dotazioni tecnologiche come personal computer, tablet e software. Rientrano tra gli articoli acquistabili anche strumenti per la didattica, tra cui materiali per il disegno tecnico e artistico, strumenti musicali e dispositivi per la protezione individuale richiesti per attività laboratoriali.

Rimborso spese per formazione superiore

Per gli studenti delle classi quinte con 100 e lode e per quelli delle classi quarte del sistema IeFP con votazione di 100, il contributo può essere utilizzato per il rimborso delle spese di iscrizione e frequenza a Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università e altre istituzioni di alta formazione, fino a un massimo di 1.500 euro.