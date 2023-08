L’ex ministro dell’Istruzione Bussetti è il nuovo direttore dell’USR Veneto Di

L’ex ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del governo Conte I, Marco Busetti, è il nuovo direttore dell’USR per il Veneto e succede a Carmela Palumbo, ora Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del ministro Valditara. La notizia, riportata da Il Mattino di Padova, non sarebbe ancora stata annunciata con comunicati ufficiali.

Bussetti, 61 anni, ha insegnato educazione fisica dopo una laurea con 110/110 alla Cattolica di Milano in Scienze motorie. E’ stato poi dirigente scolastico e docente universitario.

“Vi lascio con sentimenti contrastanti, in quanto sentirò sicuramente la vostra mancanza ma nel contempo orgoglioso per aver avuto il piacere di conoscervi e lavorare con voi per migliorare e valorizzare la scuola milanese” scriveva Bussetti nel 2021 quando lasciava l’incarico di dirigente dell’Ufficio scolastico di Milano, che ha ricoperto per anni.