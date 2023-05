L’ex ministro Colao: “Ai giovani consiglio di studiare la tecnologia anche se vi piace l’arte o la letteratura” Di

Durante il suo intervento sul palco di Tech.Emotion Summit l’ex ministro Vittorio Colao, ha spiegato come è sia più utile capire i benefici delle nuove tecnologie piuttosto che temerle.

Un consiglio che rivolge anche ai giovani: “Il consiglio è studiare, studiare e studiare. Studiate quello che vi piace, può essere arte o letteratura. Ma fatelo volendo capire come la tecnologia, il digitale e lo sviluppo della scienza influenzerà il vostro campo». Perché farlo? Perché questo è utile per un futuro lavorativo ma anche per capire il mondo e dove andrà”, segnala il Corriere della Sera.