Lettera ai nuovi Dirigenti Scolastici, Pacifico (UDIR): confermiamo incontro a Tivoli

Lettera del presidente Udir, Marcello Pacifico, ai vincitori del concorso a Dirigente scolastico 2019, partecipanti alla scuola estiva di Tivoli

Cari/e dirigenti scolastici,

perché questa è la nuova qualifica che la legge vi attribuisce dopo aver superato le prove orali del concorso a dirigente scolastico bandito con D.D.G. 1259/2017, con la presente, Vi confermo la volontà di Udir ed Eurosofia di tenere la Scuola Estiva programmata a Tivoli tra il 12 e il 14 luglio, perché dopo un confronto con il nostro ufficio legale e con l’avv. Sergio Galleano – titolare del ricorso in appello a cui dare mandato – siamo convinti che il Consiglio di Stato possa sospendere con urgenza e annullare successivamente la sentenza n. 8655/2019 del Tar Lazio che, in data 2 luglio, ha annullato l’intera procedura concorsuale.

Abbiamo deciso di appellare presso il massimo organo della giustizia amministrativa il punto 11 di doglianza accolto nel ricorso introduttivo RG 6233/2019 – notificato in data 10 giugno per pubblici proclami – in merito alle presunte incompatibilità di alcuni membri di tre sotto-commissioni e alla conseguente responsabilità dell’amministrazione, perché dopo i primi accertamenti non li riteniamo assistite dal fumus boni iuris.

Pertanto, in attesa della prima Camera di Consiglio utile per poter chiedere la sospensione della sentenza impugnata e di un eventuale provvedimento d’urgenza che potrebbe essere emesso nei prossimi giorni, siamo convinti che alla fine lo stesso tribunale amministrativo riterrà corretta l’intera procedura concorsuale grazie alle memorie di appello che saranno depositate eventualmente dall’Avvocatura dello Stato e certamente su vostro mandato dall’avv. Galleano, da Udir indicato come legale rappresentante. A tal fine, poiché, il 1° settembre si avvicina, e molti di Voi dovranno prendere servizio nel nuovo ruolo da dirigente scolastico, Vi rammento la necessità di partecipare all’importante evento della Scuola Estiva di Tivoli a Voi dedicato dove affronteremo, ovviamente, anche il tema di questa vicenda giudiziaria; Vi ricordo che le adesioni per i vostri colleghi sono ancora aperte.

Vi comunico, infine, che come Udir abbiamo fin da ieri già chiesto al Ministro Bussetti, nella malaugurata – e per noi impensabile – ipotesi che sia confermata nel corso del nuovo anno scolastico la sentenza del Tar Lazio, la riproposizione di una procedura riservata similare a quella già predisposta per il concorso del 2011 al fine di confermarVi nel nuovo ruolo per il merito dimostrato.

Lavoriamo fiduciosi insieme, difendiamoci in tribunale e prepariamoci a gestire una delle 2 mila scuole autonome vacanti già dal prossimo anno scolastico.

Ci vediamo a Tivoli dove avremo modo di conoscerci.

Il presidente Udir

Prof. Marcello Pacifico