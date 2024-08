L’estate sta finendo e si ritorna a scuola: ecco le Regioni in cui si parte prima Di

Con l’estate che sta per concludersi e Ferragosto alle spalle, l’attenzione di molte famiglie si sposta sul rientro a scuola. Le vacanze estive, che iniziano a giugno, possono sembrare infinite, ma il tempo scorre velocemente e il momento di tornare in classe si avvicina rapidamente.

La fine delle vacanze estive

Dopo due mesi e mezzo di pausa, studenti di tutte le età si ritrovano a fare i conti con l’imminente ripresa delle attività scolastiche. Per i più piccoli, c’è l’entusiasmo di rivedere i compagni, mentre gli studenti più grandi spesso affrontano con meno entusiasmo il ritorno ai banchi di scuola.

Le date di inizio delle lezioni

In diverse regioni italiane, il calendario scolastico prevede l’inizio delle lezioni in momenti differenti. Alcuni alunni saranno tra i primi a tornare in aula, mentre altri potranno godere ancora di qualche giorno di vacanza.

Ogni Regione ha deliberato il proprio calendario, determinando il giorno in cui gli studenti torneranno in aula. Queste date possono variare, riflettendo le specificità locali e le decisioni prese a livello regionale.

Ponti e festività nazionali

Oltre alle date di inizio, il calendario scolastico include anche i ponti e le festività nazionali, durante i quali le scuole resteranno chiuse. Questi giorni di chiusura offrono agli studenti delle pause durante l’anno scolastico, spezzando la routine delle lezioni.

Giorni aggiuntivi stabiliti dai collegi dei docenti

È possibile che i collegi dei docenti delle singole scuole deliberino ulteriori giorni di chiusura. Questi giorni, decisi a livello locale, possono essere aggiunti al calendario scolastico in base alle esigenze specifiche delle scuole.

Quando inizia la scuola

Le date per ogni regione:

Abruzzo: 16 settembre;

Basilicata: 16 settembre;

Bolzano: 5 settembre;

Calabria: 16 settembre;

Campania: 12 settembre;

Emilia Romagna: 16 settembre;

Friuli Venezia Giulia: 11 settembre;

Lazio: 16 settembre;

Liguria: 16 settembre;

Lombardia: 12 settembre;

Marche: 11 settembre;

Molise: 12 settembre;

Piemonte: 11 settembre;

Puglia: 16 settembre;

Sardegna: 12 settembre;

Sicilia: 12 settembre;

Toscana: 16 settembre;

Trentino: 9 settembre;

Umbria: 11 settembre;

Valle d’Aosta: 11 settembre;

Veneto: inizio lezioni l’11 settembre.

