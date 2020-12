Legge di bilancio, oggi il voto finale alla Camera: le misure per la scuola Di

E’ atteso in serata il voto finale che porterà all’approvazione alla Camera della legge di bilancio. Dopo il via libera dalla Camera, la legge di bilancio passerà poi al Senato praticamente blindata dato che manca meno di una settimana al rischio esercizio provvisorio.

Intanto possiamo ricordare che per la scuola si prevede:

25.000 posti aggiuntivi in organico di diritto per il sostegno

10 milioni di euro per la formazione dei docenti

1.000 assistenti tecnici nel primo ciclo dal 2021/2022 e prosecuzione al 30 giugno dei contratti a tempo determinato previsti fino al 31 dicembre 2020

1.000 posti per potenziamento per la scuola dell’Infanzia

60 milioni di investimenti sulla fascia 0-6

50 milioni per il 2021 e 50 milioni per il 2022 per il sistema duale

8 milioni per il potenziamento area digitale, animatori digitali, équipes formative, anche per la formazione del personale docente.

117 milioni per il 2021 e 106 milioni per il 2022 per aumento posti asili nido

20 milioni per inclusione alunni con disabilità nelle paritarie

incremento dei fondi dell’autonomia pari a 100 milioni nel 2021

12 milioni di euro per incremento tecnologie e sistema SIDI

1.500 milioni per edilizia scolastica con proroga poteri commissariali comuni

200 milioni alle regioni e 150 milioni ai comuni per il trasporto scolastico

LEGGE DI BILANCIO [SCUOLA]

Gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio e finiti nel testo finale sono i seguenti

Concorso riservato sostegno

Si autorizza il Ministero dell’istruzione a bandire procedure selettive, su base regionale, per l’accesso in ruolo su posto di sostegno per docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione, a cui si attinge esclusivamente in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie utili a legislazione vigente, e solo all’esito delle procedure di scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre regioni o province.

Esame di Stato 2021

Sia per la Secondaria di I grado che per la secondaria di II grado il Ministero dell’istruzione potrà adottare, con una ordinanza, il modello dello scorso anno scolastico.

Tre milioni di euro per corsi jazz nei licei musicali

E’ stato approvato l’emendamento a firma dell’On.Donno che prevede un fondo di 3 milioni per il 2021, per l’ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali con l’istituzione dei corsi jazz e nuovi linguaggi musicali.

Scuole innovative nei piccoli comuni del Sud Italia

“Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Sud Italia, l’INAIL destina, nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, l’ulteriore somma di € 40 mln, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, per la costruzione di scuole innovative (art. 1, co. 153, L. 107/2015) in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna“.

Fondi aggiuntivi per il PCTO

Ci saranno fondi aggiuntivi per i Pcto: i fondi aggiuntivi per l’alternanza scuola-lavoro e i percorsi formativi di apprendistato salgono a 55 milioni per il 2021, infatti. Lo stanziamento complessivo per il 2021 sarà quindi di 130 milioni, che scendono a 125 milioni nel 2022.

Assuzione Dsga da concorso

Con l’emendamento Villani viene abbattuta la soglia del 50% che impediva ad una parte del personale DSGA (Direttori dei servizi generali e amministrativi) di accedere al ruolo nonostante avesse superato il concorso pubblico.

Incremento del fondo dell’Autonomia:

Con specifica ordinanza, il Ministero dell’Istruzione potrà decidere di adottare nuovi interventi in merito agli esami di maturità, gli esami di terza media e la valutazione degli apprendimenti.

Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità

L’emendamento prevede di incrementare di 50 milioni di euro il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

Dimensionamento scolastico

Sono rivisti i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, riducendo da 600 a 500 alunni (ovvero da 400 a 300 alunni per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) il numero minimo di alunni necessario per l’attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico e di un direttore dei servizi generali e amministrativi titolari.