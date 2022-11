Legge di Bilancio, Meloni: “Lunedì il varo, importanti iniziative per sostenere milioni di cittadini in difficoltà” Di

“Ieri ho riunito le forze di maggioranza e i ministri competenti per discutere dei provvedimenti da inserire nella Legge di Bilancio, anche in attesa del Consiglio dei Ministri che avrà luogo lunedì, con importanti iniziative del Governo”.

Lo scrive su Facebook, Giorgia Meloni, ricordando come “siamo al lavoro su una legge finanziaria attenta a famiglie e imprese, con particolare attenzione ai redditi bassi. Un provvedimento per fronteggiare il caro bollette e sostenere milioni di cittadini in questo periodo difficile e delicato: queste sono le nostre priorità”.

Giorgetti: “Misura sul cuneo fiscale sarà rinnovato”

“La misura del cuneo fiscale non è attualmente finanziata per il 2023. Volontà del governo è non solo finanziarla e quindi rinnovarla per il prossimo anno ma anche aumentarla per i redditi più bassi dei lavoratori”. Lo dichiara il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, aggiungendo che “per quanto riguarda altre misure di cui si parla oggi sui quotidiani si precisa che si tratta di mere ipotesi presentate nel corso della riunione che sono in corso di valutazione politica”.

Leggi anche

Quota 103 e conferma per Ape social e Opzione Donna, più netto nella busta paga. 30 miliardi per la Legge di Bilancio. BOZZA