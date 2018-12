Legge bilancio, M5S: aumentato Fondo finanziamento, altro che tagli

Comunicato M5S – “C’è qualcuno che continua a sostenere che tagliamo fondi alla Ricerca ma siamo pronti, carte alla mano, a sostenere l’esatto contrario”.

Lo affermano, in una nota congiunta, i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Alessandro Melicchio, Marco Bella e la senatrice Maria Domenica Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità, già ricercatrice del Cnr.

“Sappiamo bene – proseguono – che la principale fonte di finanziamento per gli enti di ricerca è Il FOE. Per questo motivo, con un emendamento a prima firma del presidente della commissione Cultura Luigi Gallo alla manovra abbiamo previsto un aumento di 10 milioni per il Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca che, a differenza dei tagli operati dai governi precedenti, salirà dai 1.697 milioni del 2018 a 1.773 milioni nel 2019. Non è tutto. Per il Cnr che vive delle difficoltà specifiche e oggettive come l’alto rapporto spesa per stipendi, abbiamo deciso di stanziare ben 90 milioni in tre anni. Di tagli non c’è traccia”.