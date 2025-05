Legambiente per la scuola, la proposta per il 2024/25 Di

Legambiente, con la proposta educativa per il prossimo anno scolastico, prosegue il suo impegno per i diritti delle giovani generazioni, per comprendere il presente e le sue criticità ma anche per promuovere un futuro di benessere per il Pianeta e gli esseri viventi che lo abitano.

Le proposte per le scuole:

• Percorsi educativi (Scuole Sostenibili e Educazione alla legalità)

• Iniziative di cittadinanza attiva (Puliamo il mondo, Festa dell’Albero, Nontiscordardimé, Spiagge e fondali puliti)

• Webinar e materiali didattici tematici (+Scienza)

• Corsi di formazione per docenti, educatori e educatrici.

Scuole sostenibili è la proposta di Legambiente per promuovere azioni concrete di cambiamento e dare sostanza alla transizione ecologica nella cornice dell’Agenda 2030. Con questa proposta le scuole potranno contribuire a migliorare le proprie prestazioni ambientali, ed essere promotrici di processi di cambiamento sul territorio a partire dalla condivisione di un Patto per il clima, che invita la comunità scolastica a mettere in atto piccole azioni finalizzate alla riduzione dell’impatto sull’ambiente, coinvolgendo anche le istituzioni e le famiglie.

Alle scuole secondarie di secondo grado si propone il nuovo percorso sul tema della legalità, che rientra nei tre nuclei dell’educazione civica e che coinvolge attivamente

gli studenti in un’esperienza di partecipazione, portandoli a riflettere sui principi costituzionali della vita democratica. Può rientrare nelle attività di orientamento.

Proposta 2024/25