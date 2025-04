L’EdTech del futuro sbarca a Didacta Italia-Edizione Puglia con Wacebo e SmartArreda

Nell’era dell’Industrializzazione 4.0, l’evoluzione tecnologica applicata alla didattica rappresenta il motore di un’istruzione moderna. In questo contesto, Wacebo e SmartArreda saranno protagonisti e main sponsor a Didacta Italia-Edizione Puglia (Bari, 16-18 ottobre), presentando le loro soluzioni tecnologiche e di arredamento all’avanguardia.

Fondata nel 2013 e leader nel mercato EdTech, Wacebo ha sedi a Roma, Milano, Bari, Londra (Regno Unito) e Dover (Stati Uniti d’America) e si specializza nella progettazione di soluzioni interattive per la didattica e nella creazione di ambienti innovativi per l’apprendimento. SmartArreda, unitasi a Wacebo nel 2021, si distingue per il connubio tra tecnologia e design d’interni, contribuendo a creare spazi che stimolano il coinvolgimento degli studenti, rendendo l’apprendimento un’esperienza moderna e coinvolgente. Wacebo è stato inoltre il primo produttore italiano ad aver ottenuto la prestigiosa licenza Google EDLA (Enterprise Device License Agreement) per i suoi monitor interattivi Dabliu Touch, una certificazione che ne attesta sicurezza, longevità, aggiornabilità e facilità d’uso.

Durante i tre giorni di fiera, i visitatori avranno l’opportunità di interagire con diverse innovazioni tecnologiche. Tra le principali soluzioni che saranno presentate da Wacebo, spiccano il display interattivo Dabliu Touch, (leader nazionale per quota di mercato dal 2021), l’immersivo Dabliu Video Wall, il laboratorio mobile STEM Science Bus e la rivoluzionaria Dabliu Pen +.

Anche in questa edizione, Wacebo metterà in risalto le sue prestigiose soluzioni distribuite in esclusiva in Italia, come le proposte di robotica e intelligenza artificiale di Engino e UBTECH, l’iSandBox di Interactive 365, i kit educativi Infento per la costruzione di veicoli veri e propri e i laboratori portatili LabDisc e Xploris di Globisens, dedicati all’apprendimento STEM e STEAM.

Naturalmente, non mancheranno momenti di formazione dedicati a insegnanti e operatori scolastici. I workshop si concentreranno sull’utilizzo dei display interattivi Dabliu Touch, dello Science Bus, della Dabliu Pen + e delle soluzioni di robotica Engino e UBTECH, con la partecipazione straordinaria dell’influencer e esperta di robotica Greta Galli.

Una delle novità più attese, organizzata con il patrocinio di Didacta Italia, sarà rappresentata dalle Wacebo Challenges, una serie di sfide che si svolgeranno nel Piazzale esterno Ionio e che metteranno alla prova le abilità tecniche e creative dei partecipanti:

Swept Away! Challenge con UGOT, un’avvincente sfida di strategia e velocità, in cui i partecipanti dovranno utilizzare il robot UGOT (UBTECH) per spostare più palline possibili nel campo avversario e avanzare verso la vittoria.

Infento Make & Move Rush Challenge, dove quattro team si sfideranno nella costruzione di un veicolo

Infento per l’infanzia nel minor tempo possibile.

Il Mondo della Scuola nell’era dell’IA; contest di disegno con la Dabliu Pen +, in cui i partecipanti

immagineranno la scuola del futuro nell’era dell’intelligenza artificiale, utilizzando la Dabliu Pen +.

Le prime due sfide saranno presenziate da Greta Galli, mentre l’ultima vedrà la partecipazione di Christian Fanizzi (CEO & General Manager Wacebo) e Debora Daddi (Consulente di Firenze Fiera ed esperta in tecnologie innovative per la didattica).

Ad arricchire ulteriormente l’evento, sarà presente una lounge relax firmata Wacebo e SmartArreda, dove i visitatori

potranno rilassarsi tra un evento e l’altro.

Wacebo e SmartArreda vi aspettano dal 16 al 18 ottobre alla Nuova Fiera del Levante (Bari), presso il Padiglione

Mediterraneo, stand M15: non mancate!

Iscriviti ai workshop formativi: https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi?filterName=WACEBO&filterTarget=&filterCategory=&filterType=&filterUniv ersity=&filterPuglia=&activeDate=0