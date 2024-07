L’eccellenza italiana nella ricerca spaziale protagonista della Giornata Nazionale del Made in Italy a L’Aquila Di

In occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy, la Struttura Sisma Abruzzo 2009 e il Gran Sasso Science Institute (GSSI) organizzano un evento per celebrare l’eccellenza italiana nella ricerca e nell’innovazione spaziale.

L’iniziativa, intitolata “Lectio Magistralis – Storia e attività del Gran Sasso Science Institute”, si terrà il 19 aprile presso la sede del GSSI a L’Aquila e vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, accademiche e imprenditoriali.

L’evento si propone di valorizzare l’esperienza del GSSI come modello di successo italiano nel campo della formazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico in ambito spaziale. La giornata sarà aperta dai saluti del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e del Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a cui seguiranno interventi di relatori di spicco del panorama scientifico nazionale.

Nicola Guglielmi, Prorettore vicario del GSSI, illustrerà la storia, le attività e le future prospettive dell’Istituto, mettendo in luce l’impegno verso l’eccellenza nella ricerca e nell’istruzione. Ezio Previtali, Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS), presenterà il progetto Dark Side e il ruolo fondamentale dei laboratori nel campo della fisica nucleare e delle sue applicazioni.

Roberto Aloisio, Direttore dell’Area Fisica del GSSI, discuterà del progetto NUSES e delle attività spaziali dell’Istituto, sottolineando l’importanza della sinergia tra ricerca scientifica e industria. Massimo Comparini, AD di Thales Alenia Space, interverrà sul tema della “New space economy” e sulle opportunità per il sistema Italia.

Marica Branchesi, astrofisica e professoressa ordinaria al GSSI, terrà una Lectio Magistralis sulla scoperta delle onde gravitazionali e la nascita dell’astronomia multi-messaggera, introducendo progetti innovativi come Einstein Telescope, LISA e Lunar Gravitational Waves Antenna per l’osservazione dello spazio.

L’evento si concluderà con le riflessioni del Consigliere Mario Fiorentino, Coordinatore della Struttura di Missione Sisma Abruzzo 2009.

Il Gran Sasso Science Institute rappresenta un esempio di eccellenza italiana nel panorama internazionale, offrendo programmi di dottorato e attività di ricerca di alto livello in fisica, matematica, informatica e scienze sociali. La sua nascita e il suo sviluppo sono strettamente legati alle politiche di ricostruzione post-sisma 2009, a testimonianza della capacità del Paese di trasformare le sfide in opportunità di crescita e innovazione.