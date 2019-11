Le scadenze del mese di novembre: organi collegiali, concorso DSGA, diritto allo studio. Aggiornamento

Le scadenze del mese di novembre riguardano gli organi collegiali, diritto allo studio e concorso DSGA.

2 novembre – Scattano le due settimane per la comunicazione al SIDI dei dati delle assenze effettuate ad ottobre 2019 da tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto ovvero al 30 giugno)

2 novembre – Ponte dei morti in Veneto, Liguria, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Val d’Aosta, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria, Marche, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna.

2 novembre – Giornata Mondiale per porre fine all’impunità per i crimini contro i giornalisti

3 novembre – Il Comune di Soresina seleziona un educatore di asilo nido.

4 novembre – Programma Tirocini Brevi I sessione 2020, candidature entro il 4 novembre

4 novembre – Ponte dei Santi oggi per Umbria

4 novembre – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

4 novembre – Unità nazionale 4 novembre, Donazzan: invito scuole a rispettare la storia

5 novembre – Le organizzazioni sindacali sono convocate al Miur per le informazioni inerenti la circolare per le iscrizioni degli studenti per il prossimo anno scolastico 2020/21, destinata a scuole e famiglie.

5 novembre – Assunzioni ATA lavoratori pulizie, sindacati al Miur 5 novembre. Decreto già al CSPI

5 novembre – Coding Girls, via alla sesta edizione in 14 città: dal 5 al 22 novembre

5 novembre – Concorso DSGA, prove scritte 5-6 novembre. Cosa studiare

5 novembre – Invio al SIDI dei flussi finanziari relativi ad ottobre 2019

5 novembre – Giornata per la sensibilizzazione dello Tsunami

6 novembre – Piano nazionale scuola digitale: nuovi avvisi Miur. Scadenza 6 e 15 novembre

6 novembre – Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente nella guerra e nei conflitti armati

6 novembre – Invio al SIDI dei flussi finanziari relativi ad ottobre 2019

7 novembre – Il Comune di Tortoreto seleziona 1 educatore di asilo nido. Scadenza 7 novembre

7 novembre – Il Comune di Trieste seleziona educatori di asilo nido. Scadenza 7 novembre

8 novembre – Frutta a metà mattina: progetto scuole di Milano. Scadenza 8 novembre

8 novembre – Graduatorie di istituto, modello B: scadenza scelta sedi l’8 novembre. Nota Miur

8 novembre – Il Comune di Mantova seleziona docenti di scuola d’infanzia, scadenza 8 novembre

8 novembre – Emergenza diritto allo studio: l’8 novembre studenti in mobilitazione in tutta Italia

9 novembre – Giornata della libertà in ricordo dell’abbattimento del muro di Berlino

10 novembre – Termine per il pagamento delle spese postali del conto di credito relative ad ottobre 2019

10 novembre – Il Comune di Cattolica seleziona due educatori di asilo nido. Scadenza 10 novembre

10 novembre – Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo e Giornata mondiale degli stagisti

12 novembre – Insegnanti scienze motorie, domanda tutor “Sport di classe” entro 12 novembre

12 novembre – Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni, Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare, Giornata mondiale contro la polmonite

13 novembre – FISM: Uguali Doveri, Diritti Diversi. Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre

13 novembre – Giornata mondiale della gentilezza

14 novembre – Giornata Mondiale del Diabete (A/RES/61/225)

15 novembre – Termine per la presentazione, da parte del personale docente ed a.t.a. interessato, della domanda concernente i “permessi retribuiti per motivi di studio” relativi all’anno 2019, cosiddette “150 ore”

15 novembre – Termine ultimo di comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, attraverso il sistema PCC (ex lege 89 del 2014), degli eventuali debiti scaduti nel mese precedente (le fatture, cioè, per le quali sia stato superato il termine del 31 ottobre senza che ne sia stato disposto il pagamento)

15 novembre – Giornata Mondiale della Filosofia

16 novembre – Giornata Internazionale per la Tolleranza (A/RES/51/95)

16 novembre – Entro tale data (tramite modello F-24EP) devono essere effettuati i seguenti versamenti:

imposta IRAP sui compensi corrisposti ad ottobre 2019;

IVA mensile per le istituzioni scolastiche con gestioni economiche (convitti, lavorazione conto terzi, azienda agraria, azienda speciale);

contributi INPS-Gestione Separata per collaborazioni coordinate e continuative relative ad ottobre 2019;

ritenuta d’acconto su liquidazioni ad estranei la pubblica amministrazione

16 novembre – Entro tale data deve essere comunicato al SIDI il “prestato servizio” del personale supplente in carico (per i contratti ancora aperti nel mese corrente)

16 novembre – “Giornata Internazionale per la Tolleranza”, con attività dirette sia alle istituzioni scolastiche sia ad un pubblico più vasto. La giornata è stata istituita nel 1996 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la premessa, tra l’altro, “che la tolleranza deve essere insegnata, nutrita e comunicata; per questo l’educazione, dentro e fuori la scuola, è essenziale per rafforzarla e per combattere, al contempo, l’odio e la discriminazione”

17 novembre – Giornata internazionale degli studenti

17 novembre – Giornata mondiale dei nati prematuri

18 novembre – Giornata Mondiale contro le Broncopolmopatie Croniche Ostruttive e Giornata mondiale delle vittime della strada

19 novembre – Giornata internazionale dell’Uomo, Giornata Mondiale dei servizi igienici, Giornata Mondiale del ricordo delle vittime del traffico stradale, Giornata Mondiale della Ricerca sul Cancro

20 novembre – Giornata sicurezza scuole: iniziative per il 20, 21 e 22 novembre. Nota Miur

20 novembre – Giornata internazionale della memoria transgender, Giornata Mondiale dell’Infanzia (A/RES/836 (IX)), Giornata per l’Industrializzazione dell’Africa (A/RES/44/237)

20 novembre – Comunicazione al Centro per l’Impiego dell’assunzione, proroga, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro relativi ad ottobre 2019

21 novembre – Giornata Mondiale della Televisione (A/RES/51/205)

22 novembre – Borse di studio bando Itaca Inps, scadenza 22 novembre

22 novembre – Game show sul coding

22 novembre – Stipendio, importo novembre già online su NoiPA. Il 22 nel conto

24 novembre – Pubblicata nota MIUR elezioni organi collegiali: termine ultimo 24 e 25 novembre

25 novembre – Decreto scuola, assegnato alle Commissioni. Discussione in Aula dal 25 novembre, tutto l’iter

25 novembre – Progetto Sport di classe scuola primaria a.s. 2019/20: scadenza 25 novembre

25 novembre – Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne (A/RES/54/134)

28 novembre – Formazione privacy, entro 3 agosto Snodi Formativi Territoriali confermano svolgimento corsi. Nota Miur

28 novembre – Il Comune di Bergamo seleziona educatori di asilo nido, scadenza 28 novembre

28 novembre – Il Comune di Brescia seleziona 4 coordinatori educativi, scadenza 28 novembre

28 novembre – Il Comune di Treviso seleziona educatori di asilo nido. Scadenza 28 novembre

28 novembre – Il Comune di Vittorio Veneto seleziona educatori di asilo nido, scadenza 28 novembre

29 novembre – IV Seminario 29/11: “I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica”

29 novembre – Regione Toscana: 200 ore in più di Alternanza scuola-lavoro. Scadenza bando 29 novembre

29 novembre – Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo Palestinese (A/RES/32/40 B)

30 novembre – Termine ultimo per le operazioni di modifica al Programma Annuale 2019 (decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, art. 6, comma 5)

30 novembre – Termine ultimo (tre mesi dall’avvio delle attività didattiche) per la predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per studenti con DSA

30 novembre – Comunicazione degli impegni per il trimestre successivo connessi a cariche elettive

30 novembre – Termine per la presentazione della domanda agli esami di Stato 2019 da parte dei candidati interni ed esterni

30 novembre – Termine per la presentazione telematica all’INPS del modello UNIEMENS relativo ad ottobre 2019

30 novembre – Comunicazione a NoiPA della liquidazione al lordo dipendente per ciascun contratto breve e saltuario e per ciascuna delle voci componenti la liquidazione medesima, al netto di eventuali giorni di assenza o sciopero

Altre scadenze

Pubblicazione del curriculum vitae, della retribuzione e degli incarichi del Dirigente – Valutazione, trasparenza e merito

La normativa dispone che nel sito istituzionale della scuola vengano pubblicati i seguenti dati del dirigente:

il curriculum vitae; gli incarichi; la retribuzione desunta dai contratti individuali di lavoro.

Attività dei consigli di classe del mese di novembre: Insediamento dei rappresentanti eletti – Analisi della situazione della classe – Linee programmatiche e progettuali – Proposte di viaggi di istruzione e visite guidate – Piano annuale di inclusione e Certificazione BES – Andamento didattico disciplinare – Programmazione annuale – Interventi e proposte di genitori e alunni

