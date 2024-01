Le pagelle degli alunni finiscono in tribunale: due bocciati con 8 e 7 insufficienze fanno ricorso al Tar, ma lo perdono Di

In Basilicata, il Tar ha respinto due ricorsi presentati dai genitori di due studenti, entrambi non ammessi alla classe successiva nella scuola media inferiore.

Come segnala Cronache Lucane, i genitori di un alunno hanno impugnato la decisione di non ammettere il figlio alla seconda classe, mentre un altro caso simile riguardava la non ammissione alla terza classe. I rendimenti scolastici degli studenti sono stati centrali in queste decisioni: l’uno con otto insufficienze e l’altro con sette.

L’avvocato dei genitori ha criticato i provvedimenti di bocciatura per essere “lacunosi sotto il profilo motivazionale”. Inoltre, è stata sollevata la questione se la scuola avesse adottato misure efficaci per prevenire queste bocciature. Tuttavia, il TAR ha evidenziato che l’istituto scolastico aveva implementato “opportune e tempestive iniziative”, come piani didattici personalizzati e colloqui costanti con le famiglie.

Nonostante le contestazioni, il TAR ha stabilito che gli studenti non possedevano la preparazione adeguata per proseguire con profitto il percorso di studi. La scuola, secondo il TAR, non ha trascurato le sue responsabilità educative. Di conseguenza, i ricorsi sono stati respinti.