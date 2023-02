Le indicazioni europee e nazionali e l’opportunità della robotica: obiettivi, abilità e competenze Di

Il progetto denominato “ROSE Project Robotics Opportunities (to foster) STEM Education”, il progetto Erasmus + su cui torniamo volentieri, ci permette di fare il punto sull’impostazione metodologica di fondo del lavoro attorno al tema delle opportunità della robotica che si ritrova innanzitutto in molti aspetti delle competenze chiave per l’apprendimento permanente della Raccomandazione europea del 2006.

L’apprendimento laboratoriale e la Raccomandazione europea del 2006

L’apprendimento laboratoriale, di cui parla, con eccezionale competenza scientifica e metodologica, la sintesi del progetto “ROSE Project Robotics Opportunities (to foster) STEM Education” curata, per i rispettivi enti e le rispettive scuole da: Federica Bettin – Simonetta Melosi – Ezio Menchi – Riccardo Niccolai (I.T.T.S. Fedi-Fermi -Pistoia); Dionisio Cirilli – Laura Fabbri – Alessia Mulone (I.C. Don Milani – Prato); Alessandro Buffini (Liceo Copernico – Prato); Rodolfo Sarli (I.I.S. Ferraris-Brunelleschi – Empoli); Cristina Benvenuti – Daniela Cecchi – Eleonora Marchionni (Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana), trova un fondamento nella “Raccomandazione europea” del 2006, dove si legge:

la comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali;

La robotica e le competenze chiavi di cittadinanza

Anche nelle competenze chiave di cittadinanza, esposte nel DM 139/2007, si ritrovano competenze che la robotica educativa permette di acquisire:

Imparare ad imparare : organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

Gli obiettivi, le abilità e le competenze da sviluppare nella robotica educativa e le “Indicazioni nazionali” del MIUR

Gli obiettivi da perseguire e le abilità e competenze da sviluppare nella robotica educativa trovano infine sostegno e conferma nelle Indicazioni nazionali del MIUR per il curricolo, dove si delineano alcuni principi metodologici per creare un contesto idoneo ad una efficace azione formativa:

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti;

del proprio modo di ; realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.

Robotica educativa e Progetto-Rose-curricolo verticale-robotica