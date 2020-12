Le avanguardie educative: il Modello DADA Di

Il modello DADA è, proprio come lo fu quello per l’arte novecentesca, uno dei metodi annoverati tra le Avanguardie Educativa (AE): un progetto di ricerca-azione nato dall’iniziativa autonoma dell’Indire con l’obiettivo di investigare le possibili strategie di propagazione e messa a sistema dell’innovazione nella scuola italiana.

Esso si è poi trasformato in un vero e proprio Movimento – ufficialmente costituito il 6 novembre 2014 a Genova – aperto a tutte le scuole italiane, e la cui missione è “individuare, supportare, diffondere, portare a sistema pratiche e modelli educativi volti a ripensare l’organizzazione della Didattica, del Tempo e dello Spazio del ‘fare scuola’ in una società della conoscenza in continuo divenire” (INDIRE).

Il Movimento è frutto di un’azione congiunta di INDIRE e delle 22 scuole fondatrici che hanno sottoscritto un «Manifesto programmatico per l’Innovazione».

Didattiche per Ambienti Di Apprendimento

Il modello nasce in due Licei di Ostia, nel 2014, e viene poi adottato (ma liberamente interpretato, adattato, arricchito personalizzato), da tante scuole in Italia (per l’elenco completo: www.scuoledada.it).

Il termine DADA è un acronimo di Didattiche per Ambienti Di Apprendimento: non a caso, il primo dei 5 pilastri di cui si compone è quello che vede le aule come un ambiente attivo di apprendimento. Esse infatti vengono personalizzate per ognuna materia, e quindi non sono assegnate alla classe, bensì ai docenti: ogni aula rispecchia una disciplina, e gli alunni si sposteranno da un’aula all’altra nel cambio di lezione (proprio come succede negli Stati Uniti).

Il movimento come apprendimento

Questo perché, secondo il modello DADA, “il movimento del corpo è funzionale al processo di insegnamento-apprendimento, e per la riattivazione della concentrazione e delle capacità cognitive: non esistono tempi che non siano anche indirettamente funzionali agli apprendimenti”.

Infatti, nel Modello DADA gli spostamenti degli studenti sono ricercati come stimolo energizzante la capacità di concentrazione, come testimoniato da alcuni studi neuro-scientifici, che ci indicano che il modo migliore per attivare la mente (le sue cognizioni e le sue emozioni) è di mantenere in movimento, anche leggero, il corpo.

L’aula adattabile al setting didattico

Questo rende possibile e abilita l’adattabilità continua dei setting didattici, in cui giocano un ruolo fondamentale sia la disponibilità delle ICT e gli arredi flessibili e versatili, che la visione didattico-pedagogica del docente.

Inoltre, questo permette arricchimento e personalizzazione degli spazi comuni con il contributo di tutti (da spazi “anonimi” diventano spazi “emozionali”).

Ciò porta a una vera e propria personalizzazione dell’ambiente, e all’abbellimento dell’intero edifico scolastico, con una progressiva caratterizzazione di spazi tematici, artisticamente decorati o funzionalmente allestiti, perchè fruiti come prodotti di apprendimento “trialogico”.

L’approccio trialogico

L’approccio trialogico, proposto da Kai Hakkarainen e Saami Paavola dell’Università di Helsinki, ha dato il via, a partire dal 2005, a un intenso programma di ricerca e sperimentazione in tutta Europa. Questo modello si inserisce nel filone socio-costruttivista che pone l’accento sul dialogo tra il soggetto che apprende e la comunità cui appartiene e sulle dinamiche di partecipazione ai processi culturali.

Nella relazione tra individuo e comunità prendono vita processi di comunicazione, condivisione e negoziazione di significati. Sono processi “dialogici” che vanno ad affiancare quelli monologici, legati all’elaborazione concettuale individuale.

Il nuovo approccio inserisce un terzo elemento, da cui il neologismo “trialogico”: la produzione collaborativa di “artefatti”.

Gli studenti, quindi, interagiscono con la comunità perseguendo un obiettivo: la produzione o la modifica di un “oggetto” che può essere di molti tipi, ma è sempre qualcosa di “vero”.

Gli artefatti possono essere oggetti: concreti (come un robot), concettuali (come idee, piani o modelli), pratiche organizzative (come un nuovo modo di lavorare a scuola).

In ogni caso, devono essere utili a qualcuno che stia al di fuori della classe che li ha creati o – ancora meglio – al di fuori della scuola.

Perché questi artefatti devono fare da ponte col mondo esterno.

Le basi pedagogiche

Come si vede, dunque, a peculiarità del DADA rispetto alle altre innovazioni e rispetto alle altre specifiche modalità didattiche delle Avanguardie Educative consiste nella pervasività e nel coinvolgimento corale di tutte le componenti delle comunità scolastiche che lo sperimentano (dirigenti, insegnanti, studenti, ecc…).

Tutti dovrebbero essere consapevoli della “ratio” didattica che pervade l’intero istituto DADA, il cui pensiero riprende alcuni importanti paradigmi pedagogico-culturali di riferimento: