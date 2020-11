Lazio, in arrivo bando per potenziare connessione internet scuole e acquisto pc Di

Le commissioni Lavori pubblici, presieduta da Eugenio Patanè, e Scuola, presieduta da Eleonora Mattia (Pd), si sono riunite oggi per un’audizione congiunta sullo stato degli interventi in materia di edilizia scolastica e sugli approvvigionamenti all’apertura dell’anno scolastico.

L’audizione era stata richiesta dalla consigliera Roberta Lombardi (M5s), per avere informazioni dalla Giunta in tema di connessione, sullo stato d’attuazione del piano regionale per la banda larga del 2015 alla luce del Covid e della dad: i dati citati da Lombardi vedono il Lazio in difficoltà in questo campo.

L’assessore ai Lavori pubblici Mauro Alessandri ha annunciato che entro la fine di questa settimana sarà pubblicato il bando per potenziare la connessione internet delle scuole di secondo grado e anche per l’acquisto di dispositivi mobili e abbonamenti per gli studenti con un investimento di 3 milioni di euro. Sempre a proposito di connettività, Alessandri ha riferito anche i risultati di una rilevazione effettuata in giugno: “Al 21 luglio – ha riferito Alessandri – risultavano validati 1569 questionari su 3227 edifici scolastici dove si rileva la presenza di una connessione a banda larga nel 68 per cento dei casi, cioè 1068 edifici, con circa 287 mila studenti che usufruiscono di tale connessione nella regione”.