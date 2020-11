Lazio, 3700 positivi nelle scuole. Zingaretti: didattica a distanza per un mese può salvare l’anno scolastico Di

“Stiamo tutti lavorando per evitare la misura estrema del lockdown, ma per farlo bisogna rispettare le regole”. Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, intervistato a Mezz’ora in più su Rai 3

“Dobbiamo salvaguardare le scuole – ha aggiunto il governatore – soprattutto le elementari e le medie, ma credo che fare la didattica a distanza per un mese possa salvare l’anno scolastico, come chiudere un teatro per un mese può salvare la stagione”.

Secondo quanto segnalato da Roma Today, la Giunta regionale avrebbe valutato nelle ultime ore la didattica a distanza per le scuole laziali. I casi positivi nelle scuole del Lazio, aggiornati al 30 ottobre, sono 3700: 3007 studenti, 693 tra docenti e Ata. Le scuole con focolaio sono 138, 11 sono quelle chiuse per la sanificazione.

Intanto la Regione si prepara con lo stanziamento di fondi per pc e connessione internet. “Il bando sarà pubblicato entro la fine della prossima settimana – ha detto Zingaretti – servirà a potenziare la connessione internet delle scuole di secondo grado”.