Lavorare in classe con gli alunni DSA e ADHD: corso online di formazione pratica accreditato MIUR

Corso online di formazione accreditata (20 ore), per supportare tutti i docenti di ogni ordine e grado nell’osservazione dei segnali di disturbo dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, difficoltà del linguaggio, ecc.) e del Deficit di Attenzione ed Iperattività (ADHD) e nella messa in atto delle migliori strategie educative e didattiche, mediante l’ausilio degli strumenti compensativi e delle misure dispensative necessarie.

Già nei primissimi anni di scolarizzazione possono essere evidenziati indicatori attendibili di possibili futuri disturbi (DSA, ADHD, difficoltà di linguaggio), che l’insegnante deve saper riconoscere, al fine di promuovere precocemente efficaci interventi compensativi.

Non è insolito, infatti, che indicatori precoci (es. impacci motori, difficoltà di linguaggio) passino completamente inosservati.

Inoltre, i DSA sono spesso associati (comorbilità) ai disturbi da Deficit di Attenzione ed Iperattività (ADHD).

Per questo è fondamentale saper discriminare tra disturbo e difficoltà e capire quali interventi attuare per gestire al meglio tutto il gruppo classe.

Come strutturare un progetto di intervento personalizzato?

Come individuare precocemente la presenza di DSA e ADHD?

Come discriminare tra disturbo e difficoltà?

Come agire operativamente in classe?

Per queste ragioni abbiamo organizzato un corso online di formazione accreditata (20 ore), per consentire ai docenti di ogni ordine e grado scolastico di aggiornare le proprie conoscenze in materia di DSA e ADHD, senza vincoli di orario, accesso ed utilizzo dei materiali.

Corso pratico di formazione online

– Accreditato MIUR (20 ore)

MASTER ONLINE DSA & ADHD Corso online di formazione specialistica in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento e ADHD

A cura della dott.ssa Laura Barbirato (Dirigente Scolastica, Psicologa dell’apprendimento, esperta formatrice in materia di disabilità, DSA, ADHD, prevenzione del bullismo, gestione

dello stress dell’insegnamento) OFFERTA LIMITATA: SCONTO 31% per iscrizioni pervenute entro il 23 novembre 2020.

Per maggiori informazioni e consultare il programma completo delle lezioni clicchi qui.

Cos’è e come è strutturato il Master

Online?

Il Master Online è un videocorso online di formazione pratica, costituito da 5 moduli, il cui

materiale didattico è consultabile e scaricabile da un portale web ad accesso esclusivo per i soli partecipanti.

Il corso è presente sulla Piattaforma Sofia e quindi è possibile pagarlo utilizzando la Carta del Docente (Codice Identificativo: 48517).

Dopo aver attivato il proprio account personale sulla nostra piattaforma eLearning, potrà accedere ai contenuti formativi (dispense, slides di sintesi, test di autovalutazione) in qualsiasi momento e da ogni luogo con un notevole risparmio di tempo e denaro.

Le lezioni resteranno in Suo possesso e potrà consultarle per sempre all'interno del Suo account personale.

Perché iscriversi a questo Master

Online? Quali sono i benefici?

Perché attraverso le videolezioni e i materiali didattici i docenti verranno supportati in tutte le varie fasi : dall’identificazione dei disturbi e dei deficit, all’organizzazione della didattica e delle lezioni in classe.

: Perché la nostra relatrice propone soluzioni ed interventi concreti, immediatamente spendibili nella pratica quotidiana, da applicare alla luce della consapevolezza raggiunta.

Per aggiornare le proprie conoscenze. Potrà decidere liberamente quando e dove consultarlo senza limiti di tempo e di utilizzo!

. Potrà decidere liberamente quando e dove consultarlo senza limiti di tempo e di utilizzo! Per sostenere l’esame finale (facoltativo e online) e conseguire il certificato di “Esperto in DSA & ADHD in classe” e i crediti formativi previsti per questo corso.

Per iscriversi al Master Online è necessario compilare e inviare il modulo d’iscrizione via email o via fax al n. 0376 1582116.

Per scaricare senza impegno il modulo d’iscrizione clicchi qui.



Si tratta di un corso online accreditato e acquistabile con la Carta del Docente.

Nel caso in cui non intendesse usufruire di tale bonus, potrà beneficiare di uno sconto speciale.

OFFERTE e PROMOZIONI

SCONTO 31% per iscrizioni entro il 23 novembre 2020 (sconto valido solo per gli acquisti effettuati senza l'utilizzo della Carta del Docente).

per iscrizioni (sconto valido solo per gli acquisti effettuati senza l’utilizzo della Carta del Docente). Ulteriore sconto cumulativo del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico.

PER VISUALIZZARE L’OFFERTA CLICCHI QUI.

Per conoscere tutte le nostre iniziative di formazione online consulta il nostro portale web https://www.aidem.it

