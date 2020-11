Laureati Scienze Motorie, domanda progetto “SPORT E SCUOLA – COMPAGNI DI BANCO” in Toscana. Valida anche triennale e diploma ISEF, i compensi Di

Avviso per la candidatura e la selezione di personale da assegnare alle istituzioni scolastiche della Toscana riservato ai laureati in Scienze Motorie per il progetto regionale “Sport e Scuola – Compagni di banco” anno scolastico 2020/21..

Requisiti per la partecipazione

Laurea Triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute (L22) oppure

Diploma di Laurea quadriennale in Scienze Motorie (ordinamento previgente) oppure

Diploma I.S.E.F. (ordinamento previgente);

La finalità del progetto è la promozione dell’Educazione Fisica nelle scuole primarie attraverso l’inserimento di laureati del Corso di Laurea in Scienze Motorie Sport e Salute che mettono a disposizione la propria esperienza professionale nell’ambito degli Istituti scolastici toscani;

La domanda di partecipazionedovrà essere presentata entro il 19 novembre 2020 esclusivamente in formato digitale compilando il modulo “Domanda di partecipazione Esperti” al quale si potrà accedere collegandosi al link: https://form.jotform.com/202706063449353

Il compenso è stabilito in €. 21,00 (omnicomprensivo) lordo stato per ogni singolo intervento, soggetto alle ritenute di legge previste dalle normi vigenti in materia, nell’ambito della prestazione d’opera di tipo occasionale. Il compenso netto sarà calcolato in base alla posizione fiscale di ciascun esperto;2.Ciascun esperto sarà destinatario della stipula di un contratto di prestazione d’opera con il Dirigente Scolastico della scuola assegnata.

