L’attrice Solarino: “Per la mia formazione è stata fondamentale l’insegnante di storia e filosofia, mi ha fatto appassionare alla materia” Di

Il Liceo Statale Galileo Ferraris di Torino, noto come Galfer, ha raggiunto un notevole traguardo celebrando il suo centenario. Fondato nel 1923, questo prestigioso istituto è il più antico liceo scientifico della città e continua a essere un punto di riferimento per l’educazione di qualità.

Il culmine delle celebrazioni si è tenuto nel cortile dell’istituto, con la presenza della nuova dirigente scolastica Antonietta Mastrocinque, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, e rappresentanti della Regione Piemonte e dell’Ufficio Scolastico Regionale. Durante l’evento, è stata svelata una targa commemorativa che celebra la fondazione del liceo, simbolo della rivalità storica con un altro rinomato istituto, il Liceo Classico Massimo D’Azeglio.

L’attrice Valeria Solarino, ex studentessa del Galileo Ferraris, ha condiviso, a La Repubblica i suoi ricordi legati agli anni trascorsi in questo liceo. Solarino, che ha costruito una carriera di successo spaziando dal cinema al teatro, ha evidenziato l’importanza delle amicizie e della comunità scolastica durante il suo percorso formativo.

Solarino ha raccontato come l’occupazione studentesca, sebbene breve, sia stata un’esperienza di coesione e unione tra gli studenti. Ma non solo, anche l’insegnamento appassionato di storia e filosofia ricevuto al Galileo Ferraris ha influenzato profondamente la sua decisione di proseguire gli studi universitari in filosofia.