Lattanzio (M5S): continuiamo battaglia di Borsellino contro le mafie

Comunicato M5S – “Oggi, nell’anniversario della strage di via D’Amelio, rendiamo omaggio a Paolo Borsellino, il giudice e l’uomo che ha lottato instancabilmente contro la mafia, fino alla fine, senza mai fermarsi o arrendersi. Proprio in questi giorni risuonano forti e attuali le sue parole: le abbiamo ascoltate attraverso un audio inedito, desecretato insieme ad altri documenti dalla Commissione Antimafia, in cui Borsellino parlava delle cosche mafiose in Sicilia e del problema della carenza di scorte”.