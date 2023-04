L’assessore Turano: “Per una preghiera docente sospesa per 20 giorni, chi frequenta Messina Denaro solo 10, così è assurdo” Di

La maestra che è stata sospesa dall’insegnamento a seguito dell’aver fatto recitare preghiere in classe ai ragazzi della scuola elementare, è stata nominata consulente dalla Regione siciliana.

La notizia è stata resa pubblica dall’Assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, tramite un video postato sui social proprio nel giorno di Pasqua.

Nel video, l’Assessore all’Istruzione siciliana ha espresso la sua opinione sul caso della maestra sospesa, sottolineando l’incredibilità di ciò che sta accadendo in Italia. Turano ha fatto notare il fatto che la maestra che conosce Matteo Messina Denaro è stata sospesa per dieci giorni, mentre quella che ha fatto recitare le preghiere in classe durante il periodo natalizio è stata sospesa per 20 giorni.

L’Assessore ha poi concluso il suo intervento affermando che prenderà la maestra come consulente, esprimendo la sua insoddisfazione per la situazione che si è venuta a creare.

Leggi anche

Maestra sospesa per una preghiera in classe, ecco cosa c’è dietro alla sospensione. Le parole dell’USR Sardegna