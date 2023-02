Label europeo delle Lingue 2022: ecco i 12 vincitori Di

Il Label europeo delle lingue è un riconoscimento che punta a incoraggiare nuove iniziative nel campo dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue, premiare nuove tecniche per la didattica, diffondere la consapevolezza dell’esistenza delle lingue e promuovere le buone pratiche. Il bando 2022 è scaduto lo scorso settembre. Sul sito Erasmus+ sono stati resi noti i 12 vincitori.

Enti vincitori del Label Lingue 2022

AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE

Progetto: SEAH – Sharing European Architectural Heritage: Innovative Language Teaching Tools for Academic and Professional Mobility in Architecture and Construction

Ente: Università degli Studi Gabriele d’Annunzio, Chieti

Punteggio: 10

Progetto: EU Green Citizens in Action!

Ente: Istituto Comprensivo Aristide Gabelli, Misterbianco, Catania

Punteggio: 10

Progetto: IRENE – Increase the Empowerment of Adults and Migrants with Specific Learning Disorders

Ente: Acli Istruzione Professionale Piemonte, Torino

Punteggio: 9.2

Progetto: Well-Beintercomprehension

Ente: Centro Linguistico di Ateneo – Università di Firenze, Firenze

Punteggio: 9.1

On the Way to Mysterious Words

Ente: Istituto Comprensivo di Certaldo Certaldo, Firenze

Punteggio: 8.8

ICEPELL – Intercultural Citizenship Education Through Picture Books in Early English

Ente: USR Piemonte Torino

Punteggio: 8.7

Échanger en Français c’est une chance!

Ente: Istituto Comprensivo Statale di Grantorto Grantorto, Padova

Punteggio: 8.6

Progetto: 30 Ore d’oro

Ente: Istituto Italiano di Esperanto Campitello, Mantova

Punteggio: 8

Progetto: “Un Quijote Muy Tecnológico” – Le TIC possono essere inclusive

Ente: Liceo Linguistico A. Manzoni, di Varese

Punteggio: 8

AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INAPP

Progetto: Percorso quadriennale per l’apprendimento della lingua dei segni

Ente: Tiber Umbria Comett Education Programme – TUCEP, Perugia

Punteggio: 9

Progetto:Dizionario teatrale

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti,Milano

Punteggio: 8

Progetto: La porta di accesso all’apprendimento delle lingue basato sulle competenze e il lavoro e sull’educazione ai media – Project-based learning in Erasmus VET Mobility e web2.0

Ente: Educazione all’Europa, Ravenna

Punteggio: 8