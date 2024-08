La Uil Scuola Trapani torna a chiedere rifacimento delle operazioni di mobilità provinciale annuale. Marino: “Procedimento amministrativo illegittimo” Di

La Uil Scuola di Trapani ha nuovamente sollecitato la revoca e il rifacimento dei provvedimenti relativi alla mobilità provinciale annuale, inviando una lettera alla dirigente dell’Ambito territoriale di Trapani, Antonella Vaccara.

Il segretario generale della Uil Scuola Trapani, Fulvio Marino, ha spiegato che la richiesta, avanzata il 21 agosto, è scaturita dalla mancata disponibilità dei posti di sostegno in deroga nei comuni di Partanna, Salemi e altri della Valle del Belice.

Marino ha sottolineato che l’Ufficio scolastico regionale Sicilia aveva già sollecitato i dirigenti scolastici della provincia di Trapani a completare, entro il 19 agosto, la ricognizione dei posti di sostegno richiesti ma non ancora autorizzati. Tuttavia, nonostante le interlocuzioni con il dirigente dell’Ambito per garantire la disponibilità di tutti i posti utili prima delle operazioni, l’Amministrazione ha proceduto alla pubblicazione dei movimenti provinciali il 20 agosto.

La richiesta di rettifica della Uil non è stata accolta, e successivamente sono stati pubblicati anche i movimenti interprovinciali. Marino ha espresso il dissenso della Uil Scuola, dichiarando l’intenzione di esplorare tutte le vie possibili per tutelare il diritto alla continuità didattica degli alunni con disabilità e dei docenti coinvolti nella mobilità provinciale. Il sindacalista ha evidenziato come le operazioni abbiano danneggiato il personale docente, che avrebbe potuto soddisfare esigenze personali e familiari attraverso la mobilità annuale.

Marino ha concluso affermando che l’amministrazione ha commesso un errore, essendo a conoscenza dei posti di sostegno censiti dall’USR Sicilia, e ha compromesso l’ordine delle operazioni, rendendo l’intero procedimento amministrativo illegittimo. La Uil Scuola chiede quindi nuovamente la revoca di tutti i provvedimenti presi, con l’adozione degli atti necessari per correggere la situazione.