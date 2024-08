La storia di Roman, studente ucraino tornato in patria dopo un anno di liceo a Roma. La preside: “10 di media, chiamaci, c’è un premio per te Di

Nel luglio 2022, Roman Chaika, un giovane studente ucraino, arrivò in Italia sfuggendo al conflitto nel suo paese. Il suo viaggio, iniziato dal Friuli e proseguito fino a Moricone vicino Palombara, si è concluso al convento dei Passionisti.

La sua vita è stata trasformata dalla scuola, diventando il fulcro del suo nuovo inizio in Italia. Come segnala il Corriere della Sera, Roman, iscritto al liceo scientifico Peano, ha mostrato una straordinaria capacità di adattamento, imparando l’italiano in pochissimo tempo e raggiungendo eccellenti risultati accademici.

Nonostante le aspettative di un ritorno a scuola a settembre, Roman ha dovuto affrontare la difficile decisione di tornare in Ucraina a causa della fine del programma di accoglienza. Lo studente ha condiviso questa scelta con la sua scuola attraverso due toccanti lettere, esprimendo la sua gratitudine verso il liceo, i professori e i compagni che lo hanno sostenuto durante il suo soggiorno in Italia.

Roman Chaika è stato premiato con un riconoscimento speciale per il suo impegno nell’attività di studio dall’associazione nazionale dei presidi del Lazio e di Roma. La sua ex preside, Roberta Moncado, spera di potergli consegnare personalmente il premio, nonostante le difficoltà nel rintracciarlo. Roman, attualmente, sembra essere in un altro paese, continuando i suoi studi in una nuova scuola.