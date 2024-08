La storia di Heman, studente 15enne che inventa un sapone per curare il melanoma: è il Giovane dell’anno per il Time Di

A soli 15 anni, Heman Bekele, uno studente etiope-statunitense, ha ottenuto un riconoscimento straordinario: è stato nominato “Ragazzo dell’Anno 2024” dalla prestigiosa rivista Time.

Il giovane prodigio ha conquistato l’attenzione del mondo per aver trasformato un medicinale per il cancro alla pelle da 40mila dollari in un sapone accessibile a tutti.

La storia di Heman è quella di un ragazzo determinato e appassionato di scienza. Nato in Etiopia, è arrivato negli Stati Uniti all’età di 4 anni con i genitori, che hanno fatto sacrifici enormi per garantirgli un’educazione di alta qualità. Grazie alla loro dedizione, Heman ha potuto studiare in scuole prestigiose e sviluppare la sua passione per la scienza.

Lo scorso ottobre, Heman è stato selezionato dalla 3M e da Discovery Education come vincitore della Young Scientist Challenge, un concorso che premia gli scienziati innovativi tra i più giovani. Il riconoscimento gli ha fruttato un premio di 25.000 dollari e la possibilità di lavorare nei laboratori della Johns Hopkins, dove ha sviluppato la sua invenzione.

La creazione di Heman è un sapone che contiene gli stessi principi attivi del medicinale per il cancro alla pelle da 40mila dollari, ma a un prezzo accessibile a tutti. L’invenzione ha il potenziale di aiutare milioni di persone in tutto il mondo a prevenire e trattare il cancro alla pelle.