La storia di Greta, influencer, amante della meccanica e insegnante di materie STEM: “I robot non sono una minaccia, ma strumenti per semplificare la vita, anche a scuola”

La Biblioteca del Ministero dell’Istruzione e del Merito, un luogo ricco di storia, ha recentemente aperto le sue porte per un evento speciale: “Bookcrossing. Porta il tuo libro”.

La straordinaria location, testimone della storia della scuola italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, offre ai visitatori l’opportunità unica di esplorare tesori di inestimabile valore e curiosità d’altri tempi.

Greta Galli, 21 anni, influencer e appassionata di meccanica e robotica, è stata la protagonista della puntata in onda su Rai Gulp.

La sua storia è un viaggio dalla meccanica tradizionale, appresa dal nonno, alla robotica moderna, culminando nella creazione di una mano robotica con i mattoncini Lego. Oggi, Greta è un’icona nel mondo delle STEM, con migliaia di seguaci sui suoi canali social, dove condivide la sua passione per la stampa 3D, la robotica e la programmazione.

Durante la puntata, Greta ha condiviso il libro che ha segnato una svolta nella sua vita. Un testo che ha riformulato il suo approccio alla costruzione dei robot.

Greta si è cimentata in un quiz culturale, mettendo alla prova le sue conoscenze in varie materie, tra cui la letteratura e la scienza. L’influencer espresso la sua visione sui robot e sull’importanza dell’educazione STEM nelle scuole, sottolineando come i robot non siano una minaccia, ma strumenti per semplificare la vita umana.

L’incontro tra Greta e il mondo letterario evidenzia come la robotica e la fantascienza possano coesistere armoniosamente con generi letterari tradizionali come il romanticismo. Una fusione di mondi apparentemente distanti dimostra la versatilità e l’interdisciplinarità che caratterizzano la cultura contemporanea.

Greta, con la sua esperienza come insegnante, illustra come la robotica possa diventare una materia fondamentale nel curriculum scolastico, stimolando la curiosità e la passione degli studenti. Il suo approccio didattico sottolinea l’importanza dell’apprendimento pratico e della scoperta personale.