La storia di Giovanni, 19 anni, dal banco alla cattedra in pochi mesi: ITP in Trentino Di

Dal banco alla cattedra in pochi mesi. Un record o quasi per Giovanni Cammilleri, 19 anni, nativo di Licata.

La storia del giovanissimo docente, segnala il Giornale di Sicilia, parte dalla provincia di Agrigento, dal Fermi di Licata dove il giovanissimo insegnate si è diplomato due anni fa, da lì l’assegnazione come insegnante tecnico pratico di laboratorio di Chimica e Fisica prima all’istituto Alcide De Gasperi di Borgo Valsugana e poi nell’istituto Maria Curie di Pergine Valsugana, in provincia di Trento.

Il percorso, dopo la maturità, è stato il conseguimento dei 24 Cfu necessari per l’insegnamento che gli hanno permesso di salire in cattedra così presto. Probabilmente più di un collega insegnante lo avrà scambiato per uno studente e gli avrà chiesto di uscire dall’aula professori.

Giovanni, però, non è l’unico. A metà novembre abbiamo raccontato la storia di quattro ragazzi anche loro passati, dopo pochi mesi, dal banco alla cattedra: si tratta di Domenico Roma, Andrea Villareale, Salvatore Samarco, Marta Agata Linguanti.